香港政府预测今年GDP增长加快至2-3% 内部需求为主要动力

路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%，高于此前预测的1.5%。

“展望今年，发达经济体的增长会缓慢不均，加上世界各地政治局势转变，衍生新的变数，民粹和保护主义情绪升温，令环球经济前景更为复杂多变。”财政司司长陈茂波在立法会宣读新一财政年度预算案称。

不过，他指出香港过去一段时间就业市场状况良好，市民收入上升，对消费信心会有支持作用。基建工程及楼宇建造活动料会持续扩张，可为内部需求提供动力。考虑到近期的形势，只要没有重大的外来冲击，预测今年本地生产总值增长应可达到2-3%。

他并表示，预测2017年的基本平均通胀率为2%，整体通胀率则为1.8%。

陈茂波今年1月获委任为财政司司长，接替此前辞职参选下一届特首的曾俊华。而这份预算案，亦为由梁振英领导的本届政府最后一份预算案。（完）

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