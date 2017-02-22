香港政府预测今年GDP增长加快至2-3% 内部需求为主要动力

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%，高于此前预测的1.5%。
“展望今年，发达经济体的增长会缓慢不均，加上世界各地政治局势转变，衍生新的变数，民粹和保护主义情绪升温，令环球经济前景更为复杂多变。”财政司司长陈茂波在立法会宣读新一财政年度预算案称。
不过，他指出香港过去一段时间就业市场状况良好，市民收入上升，对消费信心会有支持作用。基建工程及楼宇建造活动料会持续扩张，可为内部需求提供动力。考虑到近期的形势，只要没有重大的外来冲击，预测今年本地生产总值增长应可达到2-3%。
他并表示，预测2017年的基本平均通胀率为2%，整体通胀率则为1.8%。
陈茂波今年1月获委任为财政司司长，接替此前辞职参选下一届特首的曾俊华。而这份预算案，亦为由梁振英领导的本届政府最后一份预算案。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
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