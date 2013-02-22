香港政府再出招调高物业印花税一倍（更新版）

* 政府上调印花税一倍,最高达8.5%

* 增交易成本压抑投资/投机需求

* 非住宅印花税亦将倍增

* 楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升--曾俊华

(新增细节)

路透香港2月22日 - 针对现时楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升,香港政府周五再度出招,全面上调楼宇买卖印花税,其中200万港元以上的物业印花税率将倍增,最高达8.5%,并适用于非住宅物业交易,于明日(23日)起生效.

"楼价只升不跌的预期,仍然是主导市场的方向;楼市在平稳一段时后最近又亢奋,情况十分不健康,反映住宅楼市泡沫风险继续上升."财政司司长曾俊华在记者会上称.

新一轮的措施旨在加强对房地产需求的管理,通过提高印花税,增加交易成本,从而压抑投资/投机需求.

曾俊华表示,物业交易金额在200万港元以下的从价印花税,由现行的100港元调整为交易金额的1.5%;200万港元以上的税率则较现行增加一倍,其中豪宅物业税最高调至8.5%.但香港永久居民在购买住宅物业,签约时没有拥有物业,则可获豁免.而对于已拥有一套物业,但又希望换楼的人士,政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额.

他并表示,未来美国经济复苏,可能令美国联邦储备委员会(美联储,FED)提前结束量化宽松,一旦美国升息将加大房地产贷款人的供款压力,加重楼市风险.

"美国一旦重返利率上升周期,香港利率必然会跟跟随上升,届时供楼负担能力一定受影响."曾俊华说.

他指出,住宅楼价已由2008年的低点上升120%,市民供款负担比率去年第四季升至52%,假如利率上升3个百分点至较正常水平,供款负担比率将升至68%.

上调的印花税率适用于所有人及公司或非住宅物业交易.此外,政府亦将修订印花税条例,令非住宅物业,在签订买卖协议后即须缴付印花税,而不是待签订转让契约时才缴纳.该做法与住宅交易看齐,增加买卖交易成本,以阻炒风蔓延至非住宅市场.

香港政府去年10月宣布上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率等措施,但楼市价量双升走势依旧.(完)

(记者 梁慧仪/雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良)

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