香港国美将关闭全数六家在港门店

路透香港1月21日 - 在香港有六家零售店的国美电器(香港)有限公司,将于2月1日起逐渐关闭在港的所有门店,并将转型开拓国际采购业务.上市的国美电器(0493.HK)声明称,香港国美的零店并不构成上市公司的一部份,其营运及业绩不会对上市公司造成任何影响.

香港国美表示,其将逐渐退出在港的零售业务,目前所有的六家门店将陆续停业.其中,位于铜锣湾的旗舰店将于3月16日起停业,其余五家门店将于2月1日起停业.

对于受影响的员工,公司表示会按照香港劳工法例的规定作出补偿.对于受影响的顾客,公司会会做出妥善的售后服务安排,以保障消费者的权益;并与各供应商做好对账和交接等工作.

由黄光裕私人有的香港国美自2003年进军香港,当时黄光裕雄心壮志,冀能抢占香港家电零售30%的市场份额.然而,在市场竞争激烈,店舖租金高企下,香港国美多年来经营未见理想,分店数目由全盛时间的十多间减至六间.

另一内地家电零售商--苏宁电器(002024.SZ)2009年底收购镭射电器,进军香港的家电零售业,与和黄0013.HK旗下丰泽电器、百老汇等大型电器连锁店竞争.据公司网页介绍,2012年苏宁电器在香港的店面总数达50间,占香港市场25%的份额.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。