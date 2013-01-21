香港国美将关闭全数六家在港门店

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透香港1月21日 - 在香港有六家零售店的国美电器(香港)有限公司,将于2月1日起逐渐关闭在港的所有门店,并将转型开拓国际采购业务.上市的国美电器(0493.HK)声明称,香港国美的零店并不构成上市公司的一部份,其营运及业绩不会对上市公司造成任何影响.
香港国美表示,其将逐渐退出在港的零售业务,目前所有的六家门店将陆续停业.其中,位于铜锣湾的旗舰店将于3月16日起停业,其余五家门店将于2月1日起停业.
对于受影响的员工,公司表示会按照香港劳工法例的规定作出补偿.对于受影响的顾客,公司会会做出妥善的售后服务安排,以保障消费者的权益;并与各供应商做好对账和交接等工作.
由黄光裕私人有的香港国美自2003年进军香港,当时黄光裕雄心壮志,冀能抢占香港家电零售30%的市场份额.然而,在市场竞争激烈,店舖租金高企下,香港国美多年来经营未见理想,分店数目由全盛时间的十多间减至六间.
另一内地家电零售商--苏宁电器(002024.SZ)2009年底收购镭射电器,进军香港的家电零售业,与和黄0013.HK旗下丰泽电器、百老汇等大型电器连锁店竞争.据公司网页介绍,2012年苏宁电器在香港的店面总数达50间,占香港市场25%的份额.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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