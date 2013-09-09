香港一公司提供名牌包典当服务

路透香港9月9日（记者 Stefanie McIntyre） - 在对设计师着迷的香港，保持形象对钱包的要求可不低。一家公司给出了解决方案--典当Gucci、香奈儿、爱马仕和路易威登手袋换钱。

发达太太财务有限公司（Yes Lady Finance）是一家抵押贷款经纪商，能够在半小时内提供最高达新包价值50%的贷款，消费者有四个月的还款期，利率为4%。

如果客户未能还款，该包将在该公司旗下的二手名牌交易平台--米兰站(1150.HK)上出售。

发达太太董事长兼首席执行官姚君达表示，大多数人会还款，以拿回自己的包。

“米兰站收购包。我们向客户提供现金。我们随后意识到很多客户对他们的包有感情。”姚君达说道。

“他们不想卖掉这些包，但他们需要钱。所以我们萌生了开一家典当公司的想法。这种服务很受欢迎。”

贷款从约200美元左右起步，根据包的品质，可以达到很高的水平。姚君达指出，本月一名客户典当了一个鳄鱼皮的手袋，获得了25万港币贷款。

“我们的客户有男有女。大部分客户带来的都是名牌包。很多人获得了很多的贷款。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。