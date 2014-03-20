香港金管局总裁陈德霖获续任 为期五年--报载

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 -香港文汇报周四的报导称，今年9月任期届满的香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖获得续任，为期五年。
此前市场流传香港特区行政长官梁振英有意推举身兼金融发展局主席的行政会议成员查史美伦接任金管局总裁，但随着查史美伦于本月初在北京出席全国“两会”期间公开支持陈德霖连任，并赞扬陈德霖工作表现良好及称职，令陈德霖续任一事明朗化。
报导称，特区政府目前已经敲定由陈德霖续任金管局总裁，为期5年，并将于明日（21日）公布有关任命详情。
据政圈人士分析，陈德霖具备丰富公共行政管理经验，熟悉香港金融市场运作和银行监管，能继续带领金管局的发展。
金管局总裁没有法定退休年龄，今年满60岁的陈德霖近月来已连番被传媒追问个人去留问题，他上月出席立法会财经事务委员会会议时，亦被议员问到会否续约。
陈德霖管理财金及公共行政经验丰富，早于1991年被委任为外汇基金管理局副局长，1993年成为金融管理局助理总裁，并于1996年出任金管局副总裁。陈德霖于2005年5月辞去金管局副总裁一职，并于当年12月出任渣打(2888.HK)(STAN.L)银行亚洲区副主席。2007年7月起，陈德霖出任特区行政长官办公室主任。2009年，获任为金管局总裁。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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