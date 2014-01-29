风水师称马年冲突灾难多，股市向好

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月28日 - 香港风水师称，即将迎来的中国农历马年是甲午年，天干属木，地支属火，因此可能会带来与火相关的冲突和灾难，与木相关的股票则行情看好。

风水师认为，大自然由金、木、水、火、土五种元素构成，即“五行”，可借此判断运程。中国的12生肖与五行有对应关系。

即将迎来的马年地支属火，火势旺盛，天干属木，木生火，会令火势更旺。

风水大师卢恒立(Raymond Lo)称，即将到来的马年也是“阳木”年，人们会更坚持自己的原则，并且立场坚定。卢恒立当风水师20余年，徒弟遍布世界各地。

他指出，由于人们为自己的理想而努力的趋势加强，因此难以协商或妥协。

马年恰逢“阳木年”是60年一遇，以往有过地区性战争的记录。

上次马年恰逢“阳木年”是在1954年，当年发生过奠边府战役，以越南战胜法国而结束。再上一次是在1894年，发生了中日甲午战争。

另一位香港风水大师杨天命(Alion Yeo)预言，今年的2月、5月和8月尤其容易出现动荡。

他称，最大的隐忧是中日围绕钓鱼岛的争议。

好消息是，地支属火能提振市场人气，暗示股市看好。

虽然风水师们预测股市涨幅有限，但里昂证券在基于风水的年度展望中对港股看法乐观，预测恒生指数在马年可高见28,105点。

香港风水师赖鸿辉(Lai Hon-fai)认为，文化、教育、农业、木材和媒体等与木相关的板块向好。

他指出，地产板块表现不会好，因为该板块与土相关，而土木相克，因此今年香港房价会缓慢下调。

杨天命称，即将到来的马年火势旺盛，预示会发生火山爆发、爆炸、夏季断电等灾难。(完)