风水师称马年冲突灾难多，股市向好

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月28日 - 香港风水师称，即将迎来的中国农历马年是甲午年，天干属木，地支属火，因此可能会带来与火相关的冲突和灾难，与木相关的股票则行情看好。
风水师认为，大自然由金、木、水、火、土五种元素构成，即“五行”，可借此判断运程。中国的12生肖与五行有对应关系。
即将迎来的马年地支属火，火势旺盛，天干属木，木生火，会令火势更旺。
风水大师卢恒立(Raymond Lo)称，即将到来的马年也是“阳木”年，人们会更坚持自己的原则，并且立场坚定。卢恒立当风水师20余年，徒弟遍布世界各地。
他指出，由于人们为自己的理想而努力的趋势加强，因此难以协商或妥协。
马年恰逢“阳木年”是60年一遇，以往有过地区性战争的记录。
上次马年恰逢“阳木年”是在1954年，当年发生过奠边府战役，以越南战胜法国而结束。再上一次是在1894年，发生了中日甲午战争。
另一位香港风水大师杨天命(Alion Yeo)预言，今年的2月、5月和8月尤其容易出现动荡。
他称，最大的隐忧是中日围绕钓鱼岛的争议。
好消息是，地支属火能提振市场人气，暗示股市看好。
虽然风水师们预测股市涨幅有限，但里昂证券在基于风水的年度展望中对港股看法乐观，预测恒生指数在马年可高见28,105点。
香港风水师赖鸿辉(Lai Hon-fai)认为，文化、教育、农业、木材和媒体等与木相关的板块向好。
他指出，地产板块表现不会好，因为该板块与土相关，而土木相克，因此今年香港房价会缓慢下调。
杨天命称，即将到来的马年火势旺盛，预示会发生火山爆发、爆炸、夏季断电等灾难。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。