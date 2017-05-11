瑞声科技遭沽空机构质疑夸大盈利股价急挫 公司强烈否认

路透香港5月11日 - 声学、光学等微型技术器件供应商--瑞声科技(2018.HK)周四早盘股价最多急挫13.5%；沽空机构Gotham City Research稍早发出报告，质疑瑞声科技利用关连伙伴作为供应商以夸大其边际利润率。公司下午发出声明，强烈否认报告中有关申述，认为有关内容并不属实及具误导性。

瑞声科技声明表示，注意到5月11日一份在投资团体中，有关该公司财务表现和公司企业管治的报告。

＂董事会强烈否认报告中有关申述，认为有关内容并不属实及具误导性。本公司正就此事征求法律意见，并保留采取法律行动之权利。＂公司称。

瑞声科技去年9月晋身为恒生指数.HSI成份股之列。截至周三为止，该股今年以来累计升幅逾57%，跑赢同期恒指13.7%的涨幅。Gotham City Research发出报告后，瑞声科技股价最多大跌13.5%，至96港元的近一个月低点。香港时间15:19跌一成，报99.9港元。

Gotham City Research报告指出，为何瑞声科技的边际利润率会比其主要客户--苹果公司(AAPL.O)更高及更为平稳？报告提出以下发现指，瑞声科技采用超过20家没披露的关连公司及有可疑的会计方法，从2014年起夸大及平稳其盈利。该机构相信，有至少20家关连公司供应商由公司CEO家族成员或雇员拥有或管理。这些没披露的关连方亦不在苹果公司的供应商名单上。

报告并指，部分关连公司供应与瑞声科技相同的产品，所在地与瑞声科技相同，并以瑞声科技名义聘用员工。该机构相信，苹果公司及其他机构将会进行独立调查并将确认该报告的发现，届时瑞声科技的盈利率将会下跌，并趋向同业的水平。该机构对瑞声科技的初始目标为44港元，即较现价有逾55%潜在跌幅。

瑞声科技2016年度净利同比升近三成，达40.26亿元人民币；纯利率26%，按年跌0.5个百分点。

瑞声科技股价急挫，连带同板块的舜宇光学(2382.HK)早盘亦最多大跌7.4%至62.05港元的近五个月低位，午盘尾段跌幅收窄至2%。（完）