金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(新增金隅的声明内容)
路透香港4月3日 - 金隅股份(2009.HK)、隆基泰和智慧能源(1281.HK)等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
从事光伏电站开发的隆基泰和今早开高70%并触及5港元的近两年高位，其后升幅收窄。
业务亦集中京津冀地区的水泥股金隅早盘尾段升幅一度扩至46%，并触及4.7港元的22个月高位。该公司下午的声明称，董事会已知悉今天公司股价及成交量增加，但经合理查询后，不知悉导致价格或成交量波动的任何原因。
香港时间14:51，金隅涨33.13%，报4.3港元；隆基泰和亦涨32%，报3.88港元。
中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
分析师指出，设立新特区的计划将推动基建投资增加，令水泥、钢铁、房地产等行业受惠。
其他河北概念股--城市燃气供应商新天绿色能源(0956.HK)以及房地产商中国宏泰发展(6166.HK)盘初分别一度涨24%及21%，并均创自2015年6月以来高位。（完）
(记者 雷美珍；审校 梁慧仪)
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路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。