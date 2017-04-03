金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）

(新增金隅的声明内容)

路透香港4月3日 - 金隅股份(2009.HK)、隆基泰和智慧能源(1281.HK)等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。

从事光伏电站开发的隆基泰和今早开高70%并触及5港元的近两年高位，其后升幅收窄。

业务亦集中京津冀地区的水泥股金隅早盘尾段升幅一度扩至46%，并触及4.7港元的22个月高位。该公司下午的声明称，董事会已知悉今天公司股价及成交量增加，但经合理查询后，不知悉导致价格或成交量波动的任何原因。

香港时间14:51，金隅涨33.13%，报4.3港元；隆基泰和亦涨32%，报3.88港元。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。

分析师指出，设立新特区的计划将推动基建投资增加，令水泥、钢铁、房地产等行业受惠。

其他河北概念股--城市燃气供应商新天绿色能源(0956.HK)以及房地产商中国宏泰发展(6166.HK)盘初分别一度涨24%及21%，并均创自2015年6月以来高位。（完）