酒店价格高企影响香港会展吸引力

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透香港12月11日（记者 Yimou Lee） - 香港正在失去作为会议举办地点的吸引力，因重大事件期间酒店房价为平时的三倍。
上个月举行的一个珠宝会展期间，酒店房价太贵，以至于一家企业称将雇员安排在朋友家。
“酒店价格太疯狂，不能每次我们来香港参会价格都这么涨，”泰国珠宝生产商Pak Import Export Co公司秘书Rungrawi Prompa Hanapakdee表示。该公司六名雇员在香港国际珠宝厂商展览会期间住在了朋友家。
今年前九个月，客房短缺将酒店房价推高近12%。一些行业人士预计，2013年香港将取代新加坡成为全球最繁忙的酒店市场。
香港、新加坡和上海三地的旅游协会数据显示，今年上半年，香港酒店每晚均价190美元，新加坡为210美元，上海只有100美元。
香港旅游中介Million Tour Ltd的数据显示，9月的一个珠宝展览会期间，一些三星酒店的房价为平时的三倍，一些四星酒店的房价为平时的两倍。
“酒店价格涨得很猛，为平时的两倍或三倍。我们不愿意看到这种情况，如果继续这样，我需要另作打算了，”参加了最近两次珠宝展览会的Kakuda Pearl Co总裁George Kakuda说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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