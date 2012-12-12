酒店价格高涨,影响香港会展吸引力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港12月11日 - 香港正在失去作为会议举办地点的吸引力，因重大事件期间酒店房价为平时的三倍。
上个月举行的一个珠宝会展期间，酒店房价太贵，以至于一家企业称将雇员安排在朋友家。
“酒店价格太疯狂，不能每次我们来香港参会价格都这么涨，”泰国珠宝生产商Pak Import Export Co公司秘书Rungrawi Prompa Hanapakdee表示。该公司六名雇员在香港国际珠宝厂商展览会期间住在了朋友家。
今年前九个月，客房短缺将酒店房价推高近12%。一些行业人士预计，2013年香港将取代新加坡成为全球最繁忙的酒店市场。
香港、新加坡和上海三地的旅游协会数据显示，今年上半年，香港酒店每晚均价190美元，新加坡为210美元，上海只有100美元。
香港旅游中介Million Tour Ltd的数据显示，9月的一个珠宝展览会期间，一些三星酒店的房价为平时的三倍，一些四星酒店的房价为平时的两倍。
“酒店价格涨得很猛，为平时的两倍或三倍。我们不愿意看到这种情况，如果继续这样，我需要另作打算了，”参加了最近两次珠宝展览会的Kakuda Pearl Co总裁George Kakuda说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。