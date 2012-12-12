酒店价格高涨,影响香港会展吸引力

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月11日 - 香港正在失去作为会议举办地点的吸引力，因重大事件期间酒店房价为平时的三倍。

上个月举行的一个珠宝会展期间，酒店房价太贵，以至于一家企业称将雇员安排在朋友家。

“酒店价格太疯狂，不能每次我们来香港参会价格都这么涨，”泰国珠宝生产商Pak Import Export Co公司秘书Rungrawi Prompa Hanapakdee表示。该公司六名雇员在香港国际珠宝厂商展览会期间住在了朋友家。

今年前九个月，客房短缺将酒店房价推高近12%。一些行业人士预计，2013年香港将取代新加坡成为全球最繁忙的酒店市场。

香港、新加坡和上海三地的旅游协会数据显示，今年上半年，香港酒店每晚均价190美元，新加坡为210美元，上海只有100美元。

香港旅游中介Million Tour Ltd的数据显示，9月的一个珠宝展览会期间，一些三星酒店的房价为平时的三倍，一些四星酒店的房价为平时的两倍。

“酒店价格涨得很猛，为平时的两倍或三倍。我们不愿意看到这种情况，如果继续这样，我需要另作打算了，”参加了最近两次珠宝展览会的Kakuda Pearl Co总裁George Kakuda说道。（完）