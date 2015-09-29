香港住宅料由目前至2017年末跌25-30%--瑞银

投资银行瑞银预期，香港住宅楼价由现时至2017年底将下跌25-30%，预期经济增长放缓、本地失业率上升等，将是导致此轮楼市调整最主要原因。香港住宅楼价自2009年起连年上升，累积升幅近两倍。但随着本地经济增长放缓，加上预期通胀下降以及旅游零售业转差将令失业率上升，＂牛＂了近七年的楼市亦难以独善其身。路透