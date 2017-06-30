香港5月私人住宅楼价按月升1.15%连七个月破顶 租金升幅扩大

路透香港6月30日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年5月全港私人住宅楼价指数连涨14个月，且连续第七个月创出新高，惟按月升幅则略为收歛。

5月全港私人住宅楼价指数报333.1，较4月调整后数字329.3升1.15%，比4月2.55%的按月升幅则有所减缓。今年首五个月楼价累积升幅达8.4%。

楼价持续破顶之际，租金升幅亦加快。5月份私人住宅租金指数按月升1.06%，比4月份0.56%的涨幅扩大。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）5月楼价按月分别升1.1%、1.18%和0.9%，三类别住宅楼价升幅均比4月减慢；D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别1.3%及0.56%，则按月略为扩大。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续七个月创出新高。针对香港楼市炽热情况持续，而认可机构物业按揭业务的竞争愈趋激烈，香港金融管理局5月下旬宣布推出第八轮逆周期措施，加强银行的风险管理，提高抗震能力，保障银行体系稳定。但措施对楼市的影响有所滞后，尚未在5月份的楼价指数反映出来。

此外，虽然6月中美国再度加息，惟本地银行继续按兵不动，维持最优惠利率(P)不变。市场人士预期，银行体系资金依然充裕，银行没有迫切性调高贷存利率。

租金方面，5月整体私人住宅租金按月升1.06%，高于4月经调整后0.56%的升幅；月内A、B及C类住宅租金平均涨1.04%，D、E类单位租金升1.2%，均较4月涨幅分别0.61%及0.68%的涨幅扩大。（完）

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