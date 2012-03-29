香港廉政公署证实拘捕一上市公司高层及前政府官员

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港3月29日电---香港廉政公署周四发布新闻稿指出,该署今日拘捕"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,怀疑他们涉嫌贪污.
新闻稿未说明上市公司名称.但本地媒体稍早报导,香港主要发展商新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁被邀到廉政公署协助调查.
新地于早上9:51分突然暂停交易,随后两家附属公司--新意网(8008.HK)和数码通(0315.HK)亦告停牌.三家公司均表示,停牌以待刊发涉及股价敏感的公告.
廉政公署于新闻稿中指出,被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.(完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。