香港廉政公署证实拘捕一上市公司高层及前政府官员

路透香港3月29日电---香港廉政公署周四发布新闻稿指出,该署今日拘捕"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,怀疑他们涉嫌贪污.

新闻稿未说明上市公司名称.但本地媒体稍早报导,香港主要发展商新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁被邀到廉政公署协助调查.

新地于早上9:51分突然暂停交易,随后两家附属公司--新意网(8008.HK)和数码通(0315.HK)亦告停牌.三家公司均表示,停牌以待刊发涉及股价敏感的公告.

廉政公署于新闻稿中指出,被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.(完)