香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment

路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。

eVestment称，去年第四季的净流入为17.32亿美元，尽管较第三季的5.06亿美元资金流入速度明显加快，但仍不足以弥补首两季巨额净流出。2015年全年净流出金额约121亿美元。

数据显示，在香港，资金在第四季主要流入亚太债券基金，达12.8亿美元；亚太股票基金由第三季净流出转为净流入4.2亿美元，环球债券基金的净流入则增至1.6亿美元。

环球股票基金由第三季净流入转为净流出2亿美元，美国股票基金的净流出则由第三季17亿美元缩减至12亿美元。

与环球市场相比，第四季撤资情况在美国、欧洲等多个主要国家发生，只有日本除外的亚洲地区以及香港录得轻微净流入。

eVestment的研究涵盖香港本地注册共71支股票、债券及平衡/多元资产基金。（完）