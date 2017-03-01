香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
eVestment称，去年第四季的净流入为17.32亿美元，尽管较第三季的5.06亿美元资金流入速度明显加快，但仍不足以弥补首两季巨额净流出。2015年全年净流出金额约121亿美元。
数据显示，在香港，资金在第四季主要流入亚太债券基金，达12.8亿美元；亚太股票基金由第三季净流出转为净流入4.2亿美元，环球债券基金的净流入则增至1.6亿美元。
环球股票基金由第三季净流入转为净流出2亿美元，美国股票基金的净流出则由第三季17亿美元缩减至12亿美元。
与环球市场相比，第四季撤资情况在美国、欧洲等多个主要国家发生，只有日本除外的亚洲地区以及香港录得轻微净流入。
eVestment的研究涵盖香港本地注册共71支股票、债券及平衡/多元资产基金。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。