香港成国际零售品牌进驻亚太区首选

路透香港5月7日 - 世邦魏理仕发布的研究报告称，香港成为国际零售品牌进驻亚太区市场的首选据点，去年吸引了51个新品牌进驻，比排行第二位的新加坡多近一倍。然而，高昂的商舖租金或令海外零售商在港扩展变得审慎。

该行的亚太区零售热点报告研究涵盖超过300个于2012年在亚太区开设新店舖的零售商，当中包括跨国扩充的大型国际零售商及在境外扩张的亚洲零售商。香港吸引了51个新品牌进驻，排行第二和第三的新加坡和东京则分别有27个及24个新品牌落户。

“对于零售商、业主及消费者来说，香港是一个‘三赢’的零售市场。”世邦魏理仕香港商舖服务部执行董事连志豪称。

他表示，国际零售商既可利用香港已完善的市场以提高消费者对品牌的认知，从而开拓中国市场作长远发展。同时，内地人强劲的消费力为本地零售市场带来庞大动力。至于商舖业主对国际品牌进驻无任欢迎，因可为旗下商场带来新鲜感，从而提升商场的竞争力。

按新进驻品牌行业分类，奢侈及高价商品零售商继续占最大比例，约为23%；紧随其后的是中档时装商户，他们所占的比例急升至21%。但若将所有专门服饰及休闲便服商户的数目相加起来，总数明显较奢侈品类为多。

连志豪表示，中档时装及配饰商户的成交明显增多，这意味着内地消费者的购物模式正由顶级奢侈商品市场转移至较大众化的中档手表、珠宝及时装商品，反映出香港的零售市场环境起了变化。

香港的零售物业楼面供应不足，但连志豪指出，中档零售商所受的冲击相对较低，因他们愿意到商场或二线地区等租金相对较低的地点开业，而高档零售商户则往往只考虑一线地舖。

以品牌来源地分类，去年新进驻香港的品牌以来以日资最为活跃，其次为法国及美国。而由去年下半年起，亦陆续有不少韩资美容品牌来港开业。

不过，香港高昂的商舖租金或窒碍海外零售商在港的扩展计划。连志豪表示，租金及其他短期因素会令零售商更审慎处理扩张计划，而中档次时装及新品牌会继续致力扩展据点。一线地舖会继续成为焦点，预期今年整体商舖租金会有大约8%的温和增长。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。