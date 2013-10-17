香港投资者情绪保持乐观 料三中全会无大惊喜--摩根资产

路透香港10月17日 - 摩根资产管理周四称，香港投资者对于未来6个月投资市场信心持续审慎乐观，并认为中国下月举行的三中全会不会带来惊喜，投资者应聚焦于企业季度盈利以及宏观经济表现。

摩根资产发表最新季度投资者信心调查显示，第三季度末的指数为116点，与上一季度相同，亦与3月份117点相若，反映出投资者的情绪维持稳定。

摩根资产管理机构业务拓展部副总裁唐德瑜在记者会上称，受访的73%投资者预期恒生指数.HSI会在未来6个月维持在23,000点以上水平，此等乐观情绪相信是由于逾四成投资者在第三季录得投资组合正回报所带动，只有少于十分之一的投资者于第三季录得投资亏损。

“继承上一季度，在市况波动的环境下，投资者采取平衡的投资组合，并考虑长线前景。”他说。

恒生指数第三季累计升9.9%，今天收报23,094.88点，由年初至今累计涨1.93%。

中国即将召开的十八届三中全会将出台整体改革路线图，对经济、行业以及企业的发展具深远影响。就三中全会对第四季股市影响，摩根资产管理环球市场策略师谭慧敏称，相信相关的改革路线图已在三中全会之前大致出台，投资者亦已藉机进行炒作，故预料到会议正式举行时不会再有惊喜。

“相信会议将重复近年的结构改革方向与步伐，未必会有细节，反而投资者应留意企业即将公布的季度业绩以及宏观经济数据，是否出现好转。”她说。

摩根资产继续建议投资者增持股票，减持固定收益，因股票的估值（市盈率和市帐率）仍低于过去二十年平均水平，并相信新兴市场和亚洲高息股因其非防守性特质，仍有望跑赢大市。

摩根资产为摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌。截至今年9月底止其管理亚太区客户资产超过900亿美元。

摩根投资者信心指数调查每季度进行，最近一次于9月对528名年龄介乎30-60岁、拥有10万港元以上流动资产并有五年或以上持续投资经验的个人投资者进行调查。（完）

(记者 雷美珍；审校)

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