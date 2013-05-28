香港投资者看好股票市场增长前景--施罗德

路透香港5月28日 - 施罗德投资管理周二发表环球投资趋势报告显示，香港投资者看好股票市场增长前景，不过信心仍然脆弱，有近70%受访人士希望投资于低至中等风险的资产。

该份报告访问了501名香港投资者，发现对2013年的投资前景充满信心者比例占39%，较没有信心的投资者比例高出一倍。其中超过80%的人士计划投资于股票市场，当中最受欢迎的依次为中国股票（45%），除日本外的亚太区股票（30%）和金砖四国股票（25%）。

今年以来环球资金持续从现金流向债市和股市。施罗德香港行政总裁兼亚太区零售业务拓展主管李定邦称，有很多投资者正准备重返投资市场，尤其是股票市场，相信2013年可能是一个回复全球强劲投资环境的一个分水岭。

不过调查亦发现，投资者的信心仍有脆弱之处，有52%的投资者仍担心欧元区债务危机，逾四成人士担心疲弱的环球经济复苏和通胀影响。

至于投资目标，有超过四分之三的香港投资者表示在未来12个月会以长远收益、资本增值和保本的投资策略为主。报告亦显示有近70%人士希望投资于低至中等风险的资产。

李定邦指出，香港投资者的心态已经变得更加保守，虽然投资者正在试图构建一个保守的投资组合，但他们可能会不经意地过份集中于某一些资产类别，无意间增加其投资风险。

施罗德投资管理在27个国家设置34个办事处，截至去年9月30日为世界各地的机构和个人投资者、金融机构和高净值客户管理2,028亿英镑（3,274亿美元）的资产。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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