香港投资者看好股票市场增长前景--施罗德

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透香港5月28日 - 施罗德投资管理周二发表环球投资趋势报告显示，香港投资者看好股票市场增长前景，不过信心仍然脆弱，有近70%受访人士希望投资于低至中等风险的资产。
该份报告访问了501名香港投资者，发现对2013年的投资前景充满信心者比例占39%，较没有信心的投资者比例高出一倍。其中超过80%的人士计划投资于股票市场，当中最受欢迎的依次为中国股票（45%），除日本外的亚太区股票（30%）和金砖四国股票（25%）。
今年以来环球资金持续从现金流向债市和股市。施罗德香港行政总裁兼亚太区零售业务拓展主管李定邦称，有很多投资者正准备重返投资市场，尤其是股票市场，相信2013年可能是一个回复全球强劲投资环境的一个分水岭。
不过调查亦发现，投资者的信心仍有脆弱之处，有52%的投资者仍担心欧元区债务危机，逾四成人士担心疲弱的环球经济复苏和通胀影响。
至于投资目标，有超过四分之三的香港投资者表示在未来12个月会以长远收益、资本增值和保本的投资策略为主。报告亦显示有近70%人士希望投资于低至中等风险的资产。
李定邦指出，香港投资者的心态已经变得更加保守，虽然投资者正在试图构建一个保守的投资组合，但他们可能会不经意地过份集中于某一些资产类别，无意间增加其投资风险。
施罗德投资管理在27个国家设置34个办事处，截至去年9月30日为世界各地的机构和个人投资者、金融机构和高净值客户管理2,028亿英镑（3,274亿美元）的资产。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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