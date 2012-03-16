香港“摇号”售新版iPad 抢购如闯关游戏

3月16日香港一位女性到苹果专卖店取走在网上预定的新版iPad. REUTERS/Tyrone Siu

* 苹果"摇号"销售新款iPad

* 中国内地开售日期尚未公布

* 淘宝网和香港旺角店铺加价兜售水货

记者 黄运涛

路透香港3月16日电---苹果公司(AAPL.O)的第三代iPad平板电脑甫一亮相,就毫无悬念地在消费者中掀起了新一轮抢购高潮.香港今日开售新款iPad场面热烈,而一些中国用户若想成功到手,不啻于一场真人版的"闯关游戏".

或许正因为如此,那些有机会最早买到它的幸运儿,会受到来自苹果员工迎接英雄般的喝彩--这是苹果惯用的营销方式之一,该公司已故创始人乔布斯经常在聚光灯下向用户鼓吹苹果产品的神奇和灵魂.

在位於香港国际金融中心(IFC)的苹果专卖店一层入口,十几名身着蓝色工装的苹果店员分立两侧,每当有前来提取新iPad的顾客步入店中,他们立即一起鼓掌并大声欢呼,顾客顺着透明玻璃旋梯上到第二层时,在那里守候的更多店员会及时送上第二波的鼓掌欢呼.

在记者到达的上午10时左右,这种欢呼声几乎每隔三五分钟就会爆发一次,引得路人纷纷侧目.

苹果采用"先预定、後取货"的方式在香港销售新iPad,俗称"摇号".消费者须先上网预定,并提供姓名、电邮地址、电话和身份证号码.如果申请成功,将在当天晚上9点前收到确认通知,每位申请者限购两部.

"只有收到电邮确定预订申请的顾客,才可购买全新iPad.抱歉我们未能向即场到访的顾客出售全新iPad."公告称.

一头白发的香港本地人方先生今天为儿子买了两部新iPad,因为他们今天都在上班,抽不开身."(抽签)这种方式蛮好的,我年纪大了,要是排队的话,抢不过年轻人."方先生说,唯一的"麻烦"或许是,他有五个儿子,还不知道该怎麽分配这两个iPad.

一些趁兴而来的消费者发现不能立即购买後,显得颇为失望,但又不愿马上离开.几十名顾客在体验区把玩新iPad,一个背包客兴致勃勃地玩起了"切西瓜"的游戏,另一个年轻女孩则把它举起来,试图给对面的朋友拍照.相比之下,iPod,iPhone和Mac Book等产品的人气稍显冷清.

"说实话,我们也不知道每天会有多少顾客会被抽中.不过好处是,你可以每天去申请一次,一直到成功." 一位苹果店员对记者说.或者,顾客还可以退而求其次,选购iPad2.新iPad推出後,苹果给iPad2降阶800元港币进行促销.该店员说,目前iPad2并不缺货.

**"果粉"赴港购买,或面临海关严查**

新iPad在全球七个国家和地区同步发售,香港位列其中.苹果尚未公布何时将於中国内地发售这款产品.苹果此前在内地首发iPhone4S时,位於北京三里屯的零售店发生投掷鸡蛋事件,近乎引起一场骚乱.最终,苹果停止了在北京和上海的零售店销售新款iPhone.

翘首以待的中国用户对苹果延迟在内地发售新产品早就习已为常,一些"果粉们"会设法在水货市场买到苹果产品,或者亲赴邻近大陆的香港零售店购买.

从深圳来港的刘先生就是一位闯关成功的胜利者.为了可以第一批拿到新iPad,他在农历春节前就早早办妥了港澳通行证.临近首发日,又熬夜刷苹果官网,还发动身边的朋友一起预订以增加被抽中的机率.一直到来香港的前一天,他还要鼓足勇气向老板开口请一整天的假.

"任何一个环节出了差错,我可能都来不了.不过,每个环节我都有Plan B."他狡黠地笑笑,随即又补充道,"虽然最後抽签环节有运气的成份,但我前期做了大量准备工作,也不枉我一番辛苦."

不过,刘先生的闯关游戏还面临着最後一道关卡:中国海关.

本地媒体近日援引深圳海关称,在境外购买三代iPad後偷带入境属於违法行为,因包括新ipad在内的平板电脑是中国政府规定的20种应当征税的商品之一.2010年,海关总署曾就iPad征千元税解释称,海关将iPad归为笔记本电脑,并适用一般5,000元人民币的完税价格.

"希望不要被查到,否则自认倒霉多交点儿税钱吧,只要不是没收了就好"刘先生说.

受市场需求强劲的影响,苹果产品在亚洲的发售通常都会吸引黄牛的关注.在线预定也不能完全禁绝水货.中国的淘宝网站上,已经开始有一些店铺兜售新iPad,价格从3,800元-4,800元人民币不等,香港旺角地区的一些商铺出售的新iPad比苹果官方报价至少高出800港元.

深圳一家小型电子商店的老板在电话里告诉记者,今天中午已经拿到了10台新iPad,他开出的卖出价是4,600元人民币.

苹果未曾公布其在中国地区的产品出货量.据市场咨询机构易观国际的数据,2011年第四季度,苹果在中国卖出168.6万台第一代和第二代iPad,市场份额达到71%.(完)

(路透香港记者李千仪对本文亦有贡献)

--审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。