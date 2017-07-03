香港今年IPO宗数有望破纪录 集资额计料仍跻身全球三强--罗兵咸永道

路透香港7月3日 - 罗兵咸永道周一预期，下半年香港的首次公开发行（IPO）市场将保持平稳发展，在中小型企业IPO活动带动下，2017年全年将有破纪录的160宗新股上市，预计全年集资总额有望达2,200亿港元，继续跻身全球三强之列。

该行表示，上半年香港新股上市活动总数达72家，较去年同期大增八成，集资总额536亿港元，同比升23%。IPO宗数增加主要由中小型企业IPO带动，其中，创业板IPO更达35宗，集资金额26亿港元，按年分别大增133%及136%。主板方面，上半年有37宗IPO总集资510亿港元，按年分别增加近五成及两成。企业分类方面，上半年IPO以工业、消费品及服务类企业为主。

＂2017年上半年首次上市活动较2016年同期有明显改善，有赖于整体市场环境和气氛改善，本港资本市场的质量亦不断提升，IPO的企业分类亦更见平均。＂罗兵咸永道资本市场服务合伙人黄金钱表示。

该行预期，年个别超大型企业有望赶及在今年底前上市，料香港全年IPO集资额仍可跻身全球三强。

罗兵咸永道企业客户主管合伙人黄炜邦表示，今年下半年资本市场将充满挑战，外围政经因素将继续主导投资市场气氛。全球经济增长复苏缓慢，近期连串地缘政治事件，加上英国脱欧谈判充满变数，持续影响企业集资及投资者参与新股活动的部署。此外，该行预期内地首次上市活动经历上半年快车期之后，下半年可能会有所放慢，均会对香港IPO市场带来影响。（完）