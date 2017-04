Hong Kong IPO Pipeline - Jan 7

HONG KONG, Jan 7 The following are some of the major companies planning initial public offerings and new listings on the Hong Kong stock exchange. Please contact Elzio Barreto at elzio.barreto@thomsonreuters.com or (+852) 2843-1608 to submit entries for this diary. Click on the square bracket for the latest story. ** Denotes new entry or update ^ Information based on local media reports ++ Denotes Hong Kong offering for companies listed elsewhere ================================================================ PRICING COMPANY SHRS PRICE MANAGERS PROCEEDS DATE (MLN) (HK$/SHR) (US$MLN) ================================================================ ** Jan 8 Golden Wheel Tiandi 450 1.38- BNP Paribas, 100 1.72 BOC International ---------------------------------------------------------------- ** April China Galaxy N/A N/A China Galaxy, 1,500 2013 Securities Goldman, (Total) (HK & Shanghai Guotai Junan, Listing) JPMorgan ---------------------------------------------------------------- ** 2013 Chinalco Mining N/A N/A BNP Paribas, 400 Corp International CCB Int'l, CICC, (Peru) HSBC, Morgan Stanley, StanChart ---------------------------------------------------------------- Q1 Sany Heavy N/A N/A BAML, 1,700 2013 Industry Co++ Citigroup, Citic Securities, ICBC Int'l, Morgan Stanley ---------------------------------------------------------------- H1 Sinopec Engineering N/A N/A CICC, 2,500 2013 (Group) Citic Securities, UBS ---------------------------------------------------------------- 2013 Century Energy N/A N/A BNP Paribas, 150 ICBC International, Morgan Stanley ---------------------------------------------------------------- 2013 AAG Energy N/A N/A Barclays, 200 Haitong, JPMorgan ---------------------------------------------------------------- 2013 PanAsia N/A N/A HSBC, JPMorgan 200 HSBC, UBS ---------------------------------------------------------------- 2013 South Beauty N/A N/A CICC, Deutsche 200 UBS ---------------------------------------------------------------- 2013 Xinchen China N/A N/A BAML 150 ---------------------------------------------------------------- 2013 Golden Bridge N/A N/A BoCom, 300 United Financial JPMorgan Leasing ---------------------------------------------------------------- 2013 China Xintindi N/A N/A Deutsche Bank 1,500 JPMorgan, StanChart, UBS ---------------------------------------------------------------- 2013 China Railway N/A N/A CICC, 2,000 Materials Co Ltd Citic Securities, (HK & Shanghai Citigroup, dual listing) Credit Suisse, ---------------------------------------------------------------- 2013 New Century Hotel N/A N/A Deutsche Bank, 250 Morgan Stanley ---------------------------------------------------------------- 2013 Star King Food N/A N/A Macquarie 200 ---------------------------------------------------------------- 2013 China Great Wall N/A N/A Credit Suisse, 100 Electric Guotai Junan ---------------------------------------------------------------- 2013 China National N/A N/A CICC, 2,000 Biotec Group Morgan Stanley, UBS ---------------------------------------------------------------- 2013 Altain Khuder N/A N/A BAML, 300 ---------------------------------------------------------------- 2013 Jianhua N/A N/A Citic 600 Concrete Pile Securities, Group Deutsche Bank, Morgan Stanley ---------------------------------------------------------------- 2013 Guangfa N/A N/A BAML, 5,500 Bank Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs ---------------------------------------------------------------- 2013 China Shouguang N/A N/A BOC Int'l 1,000 Agricultural JPMorgan Product Logistic UBS Park ---------------------------------------------------------------- 2013 Huishan Dairy N/A N/A N/A 600 ---------------------------------------------------------------- 2013 Lukoil N/A N/A N/A 1,000 ---------------------------------------------------------------- 2013/ Taikang Life N/A N/A N/A 1,000 2014 Insurance ---------------------------------------------------------------- 2013 Hong Kong N/A N/A N/A 300 Airlines ---------------------------------------------------------------- 2013 Erdenes N/A N/A BNP Paribas, 3,000 Tavan Tolgoi Deutsche Bank, coal mine Goldman Sachs, Macquarie ---------------------------------------------------------------- N/A China Everbright 4,000 N/A BNP Paribas, 1,400 Bank++ BOC Int'l, CICC, Everbright Securities, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Shenyin Wanguo, UBS ---------------------------------------------------------------- N/A XCMG Construction 516 N/A BNP Paribas, 1,200 Machinery Co Ltd++ CICC, Credit Suisse, HSBC, (Postponed) Macquarie, Morgan Stanley ---------------------------------------------------------------- N/A Bank of Shanghai 1,200 N/A N/A N/A ---------------------------------------------------------------- N/A Harbin Bank N/A N/A N/A 1,500 listing) ----------------------------------------------------------------