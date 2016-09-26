香港前三季IPO集资额达1,364亿港元 料今年蝉联全球冠军位置--德勤

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月26日 - 专业服务机构德勤周一称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额预计达1,364亿港元，按年下降13%，但预计全年将蝉联全球市场冠军位置。
据德勤的数据，预计1-9月香港将有71只新股上市集资额大约1,364亿港元，少于上年同期的72只新股集资共1,564亿港元，主要由于美国利率正常化步伐影响市场整体投资气氛。
不过在全球市场之中，香港却一枝独秀，因多只中国内地大型中资金融新股仍按计划在香港上市，令到香港前三季的集资额远远抛离第二位纽约交易所的598亿港元及第三位上海交易所的560亿港元，当中主要的IPO专案包括继阿里巴巴(BABA.N)后两年来全球最大新股中国邮政储蓄银行(1658.HK)，以及浙商银行(2016.HK)、光大证券(6178.HK)等等。
德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上指出，香港IPO市场表现理想，有赖于中国的政策引导更多资金流向香港，为本地市场注入动力。
“随着基金互认、国内公募基金和保险资金获准参与沪港通以及深港通开通，预计资金将会流入和停泊在香港，对本地股市以至新股市场带来支持。”他说。
德勤预期，第四季将有3-4只超大型新股登场，每只计划集资最少78亿港元，包括一间证券集团和一间医药集团，将会进一步巩固香港的领导地位，令香港今年继续成为全球最大IPO市场。
德勤并维持此前预测，2016年香港将有115只新股上市集资2,000亿港元。
相比之下，国内A股新股市场较为疲弱。德勤预计，在今年第三季末时，上海和深圳将会完成120只新股发行，总共集资749亿元人民币，较去年同期的集资额1,474亿元下降49%。深圳交易所将跌出前五大，被哥本哈根和纳斯达克超越。
展望第四季，德勤称，由于持续的市场监控，国内新股发行的方向和速度预料将与今年较早时期相若。然而，由于今年并不会推出新股发行注册制，即使今年稍后市场将会有令人鼓舞发展，包括MSCI明晟将会推出20只包括A股的全新指数、人民币正式加入SDR以及即将开通深港通，也将未能够迎来新股数目大幅度上升的局面。
因此德勤预计，2016年A股市场将会有大约180-220只新股发行，集资共860-1,060亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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