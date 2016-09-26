香港前三季IPO集资额达1,364亿港元 料今年蝉联全球冠军位置--德勤

路透香港9月26日 - 专业服务机构德勤周一称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额预计达1,364亿港元，按年下降13%，但预计全年将蝉联全球市场冠军位置。

据德勤的数据，预计1-9月香港将有71只新股上市集资额大约1,364亿港元，少于上年同期的72只新股集资共1,564亿港元，主要由于美国利率正常化步伐影响市场整体投资气氛。

不过在全球市场之中，香港却一枝独秀，因多只中国内地大型中资金融新股仍按计划在香港上市，令到香港前三季的集资额远远抛离第二位纽约交易所的598亿港元及第三位上海交易所的560亿港元，当中主要的IPO专案包括继阿里巴巴(BABA.N)后两年来全球最大新股中国邮政储蓄银行(1658.HK)，以及浙商银行(2016.HK)、光大证券(6178.HK)等等。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上指出，香港IPO市场表现理想，有赖于中国的政策引导更多资金流向香港，为本地市场注入动力。

“随着基金互认、国内公募基金和保险资金获准参与沪港通以及深港通开通，预计资金将会流入和停泊在香港，对本地股市以至新股市场带来支持。”他说。

德勤预期，第四季将有3-4只超大型新股登场，每只计划集资最少78亿港元，包括一间证券集团和一间医药集团，将会进一步巩固香港的领导地位，令香港今年继续成为全球最大IPO市场。

德勤并维持此前预测，2016年香港将有115只新股上市集资2,000亿港元。

相比之下，国内A股新股市场较为疲弱。德勤预计，在今年第三季末时，上海和深圳将会完成120只新股发行，总共集资749亿元人民币，较去年同期的集资额1,474亿元下降49%。深圳交易所将跌出前五大，被哥本哈根和纳斯达克超越。

展望第四季，德勤称，由于持续的市场监控，国内新股发行的方向和速度预料将与今年较早时期相若。然而，由于今年并不会推出新股发行注册制，即使今年稍后市场将会有令人鼓舞发展，包括MSCI明晟将会推出20只包括A股的全新指数、人民币正式加入SDR以及即将开通深港通，也将未能够迎来新股数目大幅度上升的局面。

因此德勤预计，2016年A股市场将会有大约180-220只新股发行，集资共860-1,060亿元。（完）