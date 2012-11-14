香港《信报》：日本衰退几成定局政经风险不宜小觑

（11月14日社评）

日本第3季国内生产总值环比下降近1%,经济动力萎缩,衰退几成定局.昨天,首相野田佳彦决定本月内解散众议院,显示日本面对经济衰退和政治秩序不稳定的冲击,由内部市场动荡影响亚太股市和汇市的外溢风险不宜小觑.

基於大企业的资本支出显着收缩,圆汇高企亦令出口饱受折磨,可以预料,四季度无论出口、生产和消费各个环节难有扭转劣势的机会,经济连续两季度萎缩,衰退确定.据国际货币基金组织估计,今年日本政府债务总额占GDP比例将升至237%,较希腊还高.如今日本政府靠国内家庭储蓄和经常账盈余吸纳国债的融资手段,显然亦一步一步走向危险边缘.

现届政府当前几乎民心尽失,提前大选,无疑是对民主党一记致命打击,国会议席流失,看来很难避免.昨天,发起购买钓鱼岛的始作俑者石原慎太郎宣布正式成立新政党,命名为“太阳党”,益增日本内部政治割裂和极端民族主义扩散,威胁政治秩序的稳定性.野田提前解散众议院的决定,民主党内部也有强烈反对声音,担心将失去执政地位.照目前形势看,野田下台,由此造成权力更迭的政治不确定性,如今正在持续发酵.

评级机构穆迪前天发布信用评级展望报告表示,日本国际收支经常账目自上世纪80年代以来,经季节性调整後首次出现赤字,并警告日本正面临严重的经济和信用评级挑战.如今在政治秩序不稳情况下,4季度经济亦难逃衰退厄运,日股已连续下跌6日,无疑发出了政经风险恶化的市场讯号.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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