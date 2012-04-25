独家：香港廉署调查许仕仁涉嫌收受250万美元利益--消息

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8721元附近
路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
路透香港4月24日电（记者 David Lague）---香港廉政公署（ICAC）正对香港前政务司长许仕仁（Rafael Hui）收受超过250万美元利益一事进行调查。
据一名知情人士透露，香港廉署正调查香港前政务司长许仕仁的利益输送，上述利益输送与郭炳联（Raymond Kwok）和郭炳江（Thomas Kwok）掌舵的新鸿基地产(0016.HK)有关。
许仕仁及郭氏兄弟因涉嫌腐败於3月29日被廉署拘捕，後被获准保释，尚未受到指控。因澳门的家族关系，此三人自幼就是朋友。消息人士称，上述三人已被要求下月晚些时候到廉署总部报到，预计届时他们将要求续保。
廉署调查细节尚未公布。路透消息人士透露的许仕仁的利益所得，首次披露了其在郭氏兄弟一案中扮演角色的确切信息。郭氏兄弟是亚洲最富有的家族之一。
尚不清楚这笔钱是来自新鸿基地产，还是郭氏兄弟。香港廉署调查的其它内容也未得知。
郭氏兄弟否认任何不当行为。香港廉署拒绝评论，称调查仍在进行中。新鸿基地产也拒绝对此发表评论。
记者多次尝试联系许仕仁，包括致电其前助手，均未成功。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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