独家：香港廉署调查许仕仁涉嫌收受250万美元利益--消息

4月10日拍到的许怀仁(左)离开香港廉政公署的图片。 REUTERS/Stringer

路透香港4月24日电（记者 David Lague）---香港廉政公署（ICAC）正对香港前政务司长许仕仁（Rafael Hui）收受超过250万美元利益一事进行调查。

据一名知情人士透露，香港廉署正调查香港前政务司长许仕仁的利益输送，上述利益输送与郭炳联（Raymond Kwok）和郭炳江（Thomas Kwok）掌舵的新鸿基地产(0016.HK)有关。

许仕仁及郭氏兄弟因涉嫌腐败於3月29日被廉署拘捕，後被获准保释，尚未受到指控。因澳门的家族关系，此三人自幼就是朋友。消息人士称，上述三人已被要求下月晚些时候到廉署总部报到，预计届时他们将要求续保。

廉署调查细节尚未公布。路透消息人士透露的许仕仁的利益所得，首次披露了其在郭氏兄弟一案中扮演角色的确切信息。郭氏兄弟是亚洲最富有的家族之一。

尚不清楚这笔钱是来自新鸿基地产，还是郭氏兄弟。香港廉署调查的其它内容也未得知。

郭氏兄弟否认任何不当行为。香港廉署拒绝评论，称调查仍在进行中。新鸿基地产也拒绝对此发表评论。

记者多次尝试联系许仕仁，包括致电其前助手，均未成功。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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