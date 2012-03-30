《星岛日报》：港人港地会否主导住宅供应

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
（3月30日社评）
楼价持续处於一般中产初次买楼比较吃力的水平,部分原因是得到中国内地买家承托,为候任香港行政长官梁振英的“港人港地”政策提供了土壤.由於政策触及自由开放市场的运作和声誉,当局初期只能小试牛刀,摸石头过河.梁振英的政策希望选择符合中产阶层住屋需要的政府土地,在售地条款中规定在建成後的住宅单位只可售予香港居民,以协助入息高於申请居屋限额的香港居民置业.他对这个政策设下一个前提,是保持楼价平稳,提出一个条件,是住宅市场过热.
房地产涉及民生居住基本需要,不少地方有措施限制外国人购买,有的直接规限资格,有的徵收特别税项.中国内地买家刺激当地楼价如香港般飙升,部分伦敦居民与港人同样不满买楼困难,新加坡去年更针对海外买家加徵额外印花税.
香港现时已经存在有实无名的“港人港地”,就是居屋,只售予香港人,这些补贴房屋有入息和资产限制,原因是香港政府在批地或卖楼时,牺牲部分地价收入,协助社会解决住屋需要,没有理由要补贴外地人.居屋业主转让物业有限制,要向当局补价,才可以享受到与其他私人住宅一样的自由转让权利.
“港人港地”单位卖给香港人後,如果业主欲在二手市场自由买卖,不限对象,须否仿效居屋要向香港政府补地价,这类用地占整体房屋供应多少比重,这些都是市民心中待解答的问题.
新加坡当地的公营房屋占住宅供应80%,私人楼宇变成主要针对富人和外地买家.梁振英形容会推出先导计划,言下之意不会一下子排山倒海而来,视乎市场反应才定後计.这将是整个房屋策略的核心议题之一.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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