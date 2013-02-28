香港称下年度取消“勾地”机制 重掌土地供应主导权

路透香港2月28日 - 香港政府周四宣布,将于2013/14年度取消"勾地"机制(即发展商从土地申请表中申请出售土地),该政府重新掌握土地供应的主导权.

土地申请表制度,又称"勾地表"制度,其运作是发展商就有意夺得的地皮,先向政府承诺以一个价钱(俗称"勾地价")买入,然后政府以该勾地价为底价,将地皮公开拍卖.这制度过去被认为更能贴近市场需求.然而,近年通过勾地供应土地已愈来愈少.

发展局局长陈茂波表示,政府自2011年4月开始按季度主动卖地并定期公布出售土地计划,过去两年发展商勾地数量很少,2011/12年度只有一幅,2012/13年只有两幅.

"其实土地供应已由政府主导,在这情况下坊间仍有不少误解,以为发展商不勾地,政府就失去了土地供应的主导权,其实没这样的事."陈茂波称.

"我们希望大家清楚知道,土地供应主导权在政府,而且监于过去两年的土地供应和楼市发展,我们希望尽速将土地供应市场,令市场可以更平稳发展."他说.

为了稳定炽热的楼市,政府近年积极通过增加土地和收紧按揭和物业税赋方面下功夫压抑楼市.财政司司长曾俊华昨天发布2013/14财政年度预算案就表示,于新一财年的卖地计划中,将纳入46幅住宅土地,共可供兴建约1.36万个单位,连同铁路物业发展项目、市区重建局项目、地契修订/换地或其他私人发展项目,下一年度的房屋土地供应可供兴建约2.58万个私人住宅单位,高于政府订下2万个的长期工作指标.(完)

(记者 梁慧仪; 审校)

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