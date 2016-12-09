香港特首梁振英宣布将不竞选连任下届特首 因家庭原因

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透香港12月9日 - 香港特区行政长官梁振英周五宣布，将不会竞选连任下届特首，原因是在未来一段时间照顾好家庭。
梁振英下午会见传媒宣布不寻求连任的决定，并表示将决定向中央报告，而中央对此亦表示理解。
＂我对社会未来几年的责任和家庭之间，必须作出一个负责任的选择，如果参与下一届行政长官，恐怕在未来几个月时间，我的家人因为我的选举工程承受他们的不能承受的压力，在这问题上，我必须保护他们。＂（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)