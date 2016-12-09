香港特首梁振英宣布将不竞选连任下届特首 因家庭原因

梁振英下午会见传媒宣布不寻求连任的决定，并表示将决定向中央报告，而中央对此亦表示理解。

＂我对社会未来几年的责任和家庭之间，必须作出一个负责任的选择，如果参与下一届行政长官，恐怕在未来几个月时间，我的家人因为我的选举工程承受他们的不能承受的压力，在这问题上，我必须保护他们。＂（完）