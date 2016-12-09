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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 16:04 BJT

香港特首梁振英宣布将不竞选连任下届特首 因家庭原因

路透香港12月9日 - 香港特区行政长官梁振英周五宣布，将不会竞选连任下届特首，原因是在未来一段时间照顾好家庭。

梁振英下午会见传媒宣布不寻求连任的决定，并表示将决定向中央报告，而中央对此亦表示理解。

＂我对社会未来几年的责任和家庭之间，必须作出一个负责任的选择，如果参与下一届行政长官，恐怕在未来几个月时间，我的家人因为我的选举工程承受他们的不能承受的压力，在这问题上，我必须保护他们。＂（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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