梁振英宣布因家庭原因不竞逐连任下届香港特首（更新版）

（新增细节、背景及港澳办回应）

路透香港12月9日 - 香港特区行政长官梁振英周五宣布，将不会竞选连任下届特首，原因是在未来一段时间需要照顾好家庭；并指这是他个人及家庭的意思，而非中央不批准其连任。

梁振英下午会见传媒宣布不寻求连任的决定，并表示已将决定向中央报告，而中央对此亦表示理解。

＂我对社会未来几年的责任和家庭之间，必须作出一个负责任的选择，如果参与下一届行政长官，恐怕在未来几个月时间，我的家人因为我的选举工程承受他们的不能承受的压力，在这问题上，我必须保护他们。＂梁振英说。

现年62岁的梁振英，2012年3月击败当时的竞选对手前政务司司长唐英年，从1,200名选委中取得略多于半数即689票，当选香港特区第四任行政长官。但梁振英出任行政长官后民望长期低落，香港大学民意研究计划11月底公布的最新调查，特首梁振英得40.7分，表示支持其出任特首的被访者，为数23%，支持率净值为负37个百分比。

被问到不寻求连任下届特首，是否因中央不批准时，梁振英否认此说法。

＂绝对不是这样，中央对我的工作一直以来充分肯定及高度评价。家庭问题，我不想讲得太具体。＂梁振英称。

**港澳办：尊重梁振英个人决定**

国务院港澳办发言人就梁振英宣布不参选下任行政长官一事表示深感惋惜，并尊重其个人决定。

＂梁振英先生担任香港特区第四任行政长官以来，坚定地贯彻‘一国两制’方针和基本法，稳妥处理了一系列重大政治法律问题，在维护国家主权、安全、发展利益和香港社会政治稳定方面做出了重要贡献，带领特区政府及社会各界在发展经济、改善民生、推动香港与内地交流合作等方面取得了积极成效。＂发言人称。

发言人续指，中央政府对他的工作一直给予充分肯定和高度评价。希望他做好余下任期内的工作，今后在香港和国家发展中继续发挥作用。

梁振英表示，不寻求连任是他本人和其家庭的意思，他亦不想个别媒体对家人生活造成滋扰。

苹果日报日前报导，梁振英次女梁齐昕入院，原因未明。去年3月梁齐昕曾在社交网站表示遭到母亲暴力对待，及后更有救护车出现在礼宾府外。其后梁振英公开承认梁齐昕健康出现问题，并冀外界能给予空间。

**谁主下届特区政府?**

下届特首选举将于明年3月26日进行投票，迄今已公开宣布拟参选的包括退休法官胡国兴，以及前民建联成员胡世全。至于前保安局局长，现任行政会议成员及立法会议员叶刘淑仪盛传将下周公布参选特首。此外，被外界视为下任特首大热人选之一的财政司司长曾俊华，稍早亦终于表态正积极考虑参选特首，并重申是否参选主要考虑对香港和港人的利益。

倘若曾俊华决定参选下届特首，他将需要辞去财政司司长职务。

梁振英表示，相信香港社会可以选出一个好的行政长官，得到中央的任命，在下一届为社会服务。

＂相信有这个人选，我亦会支持得到选委会投票支持，得到中央任命的新行政长官，支持其工作。＂他说。（完）