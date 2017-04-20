部分沪港深基金空仓港股 监管层正研究投资比例问题--报载

路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。

报导指出，伴随深港通的开通，沪港深基金再度火热，但部分基金公司旗下沪港深基金，在实际运作中并没有参与港股投资。目前市场上有19只基金未将港股纳入比较基准，且据年报的全部持仓数据统计，有17.5%的沪港深基金港股持仓为零，将打着投资港股旗号募集到的资金，转而全部配置A股。

通过2016年年报数据统计，在可统计的40只沪港深基金中，港股投资比例为0的基金并不在少数，达7只产品，占比17.5%；港股投资占基金净值比例低于10%的有8只，占比20%。

另据统计，在当前已经成立的81只有“沪港深”、“香港”、“港股”等字眼的沪港深主题基金中（各类份额合并计算），有62只基金的业绩比较标准中存在港股相关指数，而有19只基金产品并未对标港股指数。

报导称，有的基金港股投资比例较低，与机构定制有关联。某基金公司人士透露，旗下有几只产品都是机构定制，需要根据客户的投资比例需求来进行配置。

该人士表示，有的机构对配置比例要求比较严格，例如即使是一只可以投资港股的产品，对港股的投资比例也提出了上限要求。

报导并指出，近期监管层正研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，基金公司相关产品在报会时被告知新规目前正在研究，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定的比例下限，不能随意空仓。

相关业内人士称，“还没有收到具体规定，但从新规的意图来看，应该是为了保护中小投资者的利益不受损失。”

中国证监会网站披露，截至4月7日，当前有27家基金公司旗下共计52只沪港深主题产品正在申报审批。（完）