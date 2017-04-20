部分沪港深基金空仓港股 监管层正研究投资比例问题--报载

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。
报导指出，伴随深港通的开通，沪港深基金再度火热，但部分基金公司旗下沪港深基金，在实际运作中并没有参与港股投资。目前市场上有19只基金未将港股纳入比较基准，且据年报的全部持仓数据统计，有17.5%的沪港深基金港股持仓为零，将打着投资港股旗号募集到的资金，转而全部配置A股。
通过2016年年报数据统计，在可统计的40只沪港深基金中，港股投资比例为0的基金并不在少数，达7只产品，占比17.5%；港股投资占基金净值比例低于10%的有8只，占比20%。
另据统计，在当前已经成立的81只有“沪港深”、“香港”、“港股”等字眼的沪港深主题基金中（各类份额合并计算），有62只基金的业绩比较标准中存在港股相关指数，而有19只基金产品并未对标港股指数。
报导称，有的基金港股投资比例较低，与机构定制有关联。某基金公司人士透露，旗下有几只产品都是机构定制，需要根据客户的投资比例需求来进行配置。
该人士表示，有的机构对配置比例要求比较严格，例如即使是一只可以投资港股的产品，对港股的投资比例也提出了上限要求。
报导并指出，近期监管层正研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，基金公司相关产品在报会时被告知新规目前正在研究，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定的比例下限，不能随意空仓。
相关业内人士称，“还没有收到具体规定，但从新规的意图来看，应该是为了保护中小投资者的利益不受损失。”
中国证监会网站披露，截至4月7日，当前有27家基金公司旗下共计52只沪港深主题产品正在申报审批。（完）
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。