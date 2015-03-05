香港大部分市民认为应收紧自由行及取消深圳户籍居民一签多行--调查

香港中文大学香港亚太研究所周三公布的一项民意调查显示，约三分之二市民认为应收紧自由行政策，约七成市民赞成取消深圳户籍居民的＂一签多行＂。至于对近日连串反自由行旅客行动，约五成半受访市民表示不认同。特首梁振英周二在北京表示，会继续努力就限制内地自由行/一签多行旅客来港数目，与中央和地方探讨。路透