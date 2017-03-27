在香港购房不得使用内地银联卡--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月24日 - 香港一大型地产代理商周五称，部分合作银行不再接受通过内地银联卡支付在港地产交易。国家支持的银联为中国内地最大银行卡提供商。
这是中国当局为抑制资本外流的最新举措。资本外流给人民币汇率带来压力，而且侵蚀了中国的外汇储备。
香港地产代理公司美联物业住宅部行政总裁布少明称，“已收到所合作两家香港银行的通知...他们不再接受以内地银联卡支付地产交易。”
布少明表示，内地客户仍然可以使用其它信用卡或现金支付，并称他预计上述举措影响有限。内地客户占美联物业新屋客户的5-10%。
许多内地人士在香港使用信用卡支付一部分房地产交易，中国银联承认正在严密审查一些购房活动。
“近期，我们对合作机构开展了银联卡的跨境大额可疑交易调查，重申加强商户管理的要求，”中国银联旗下负责国际业务的银联国际一名发言人对路透表示。
“根据银联的管理规则...严禁内地发行的银联卡用于跨境购买房产。”(完)
(编译 刘秀红/张涛；审校 蔡美珍/龚芳)
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