在香港购房不得使用内地银联卡--消息

路透香港3月24日 - 香港一大型地产代理商周五称，部分合作银行不再接受通过内地银联卡支付在港地产交易。国家支持的银联为中国内地最大银行卡提供商。

这是中国当局为抑制资本外流的最新举措。资本外流给人民币汇率带来压力，而且侵蚀了中国的外汇储备。

香港地产代理公司美联物业住宅部行政总裁布少明称，“已收到所合作两家香港银行的通知...他们不再接受以内地银联卡支付地产交易。”

布少明表示，内地客户仍然可以使用其它信用卡或现金支付，并称他预计上述举措影响有限。内地客户占美联物业新屋客户的5-10%。

许多内地人士在香港使用信用卡支付一部分房地产交易，中国银联承认正在严密审查一些购房活动。

“近期，我们对合作机构开展了银联卡的跨境大额可疑交易调查，重申加强商户管理的要求，”中国银联旗下负责国际业务的银联国际一名发言人对路透表示。

“根据银联的管理规则...严禁内地发行的银联卡用于跨境购买房产。”(完)