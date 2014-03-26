(更正)港资银行对大陆企业贷款激增 信贷风险令人关切(3月25日)

(更正：因英文原文有误，修改内文第五段措词，以厘清“分析师估计”港资银行所占比重最大，非“国际清算银行”)

路透香港3月25日 -短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。

即便不良贷款只是小幅增加，也会对香港银行业的获利产生严重影响，这意味着，未来一年香港银行业将成为中国债券市场的一项敏感指标。

本月稍早国内债券首次发生违约，再加上浙江兴润置业投资有限公司等多宗企业破产的消息，使人关注到，中国企业债务这样史无前例的激增，目前已出现了要解决的迹象。

“香港银行业放给中国企业的贷款质量并未得到检验，”法国巴黎银行驻新加坡的外汇和利率策略主管MirzaBaig说。“在风险敞口迅速上升的背景下，这让人担心。”

国际清算银行(BIS)数据显示，去年外资银行对中国贷款达到1万亿(兆)美元，而10年前几乎为零。分析师估计，这些贷款中港资银行所占比重最大。而香港金融管理局报告显示，目前未偿还贷款规模为4,300亿美元，相当于香港国内生产总值(GDP)的165%。

香港金管局的数据显示出类似的惊人增长。截至2013年末，在香港银行业的贷款总额中，对中国的净贷款所占比例接近40%，2010年时该比例还是零。

在另一金融中心新加坡，对中国的贷款同样大幅增加，不过政府数据显示，对华贷款规模仅相当于新加坡GDP的15%。

该贷款市场曾经由外资银行主导，现今香港和新加坡本地银行已经接手。全球金融危机之后融资成本变得低廉，中国借款人渴求资金，以及中国经济稳健成长，吸引本地银行进入这个市场。

“香港银行业抓住了境内与离岸人民币利率之间的套利机会，”香港咨询公司GavekalDragonomics的策略师Cathy Holcombe表示。

**汇率风险**

港资银行的4,300亿美元贷款没有按贷款类型细分。但穆迪投资服务公司金融机构部门执行董事StephenLong称，“相当一部分”是低风险贷款如贸易融资。其中可能包括向在内地经营的香港蓝筹股公司提供的贷款，以及由中资银行担保支持的贷款。

然而，贸易融资同样有可能掩藏着押注人民币升值的投机性资金流动。在这种交易中，投资者和公司伪造贸易收据，将外币转换成人民币，躲避资本管制。

今年人民币下跌可能也降低债务人偿还贷款的能力。人民币已跌近3%，抹去2013年涨幅，且有可能录得1992年以来3月当季的最差表现。

“这些贷款即便有担保，大多也完全没有对冲操作，汇率波动意味着部分银行可能会蒙受巨额汇率损失，”欧洲一大型银行交易员表示。他拒绝透露身份，因其未获授权对媒体公开发表讲话。

股市和信贷市场分析师还表示，很大一部分贷款流向中国房地产和金融领域，以及钢铁等产能过剩行业，而监管层正试图控制这些领域的信贷。

可以肯定的是，香港银行业者的资本缓冲远高于国际最低要求，香港金管局尚未就信贷发布预警。

香港金管局表示，其在“密切关注”该行业的信贷曝险，预计银行业者“将保持非常强劲的管控系统以应对面临的具体风险”。

但投资者显得更加担心。截至上周末，香港证交所恒生金融业指数.HSCIF今年跌幅超过13%。该指数周一上扬，因寄望中国政府推出刺激举措以支撑经济。

分析师表示，东亚银行(0023.HK)和中国银行(香港)(2388.HK)对中国曝险最大，分别占其贷款规模的46%和27%。后者还是中国人民银行指定的所有人民币相关交易清算行。相关银行对置评要求未予回复。

**风险**

香港的不良贷款率目前处于0.5%的纪录低位。但巴克莱资本表示，若不良贷款率重返3.5%的长期平均水平，4月开始的下一财年本地银行税前获利则将较当前预期减少近20%。

渣打银行(STAN.L)和汇丰(HSBA.L)等规模较大的全球性银行面临的风险较小，因其拥有庞大的资产负债表。

巴克莱指出，如果不良贷款率重返3.5%水准，东亚银行税前获利将减少10%，大新金融集团(0440.HK)和永亨银行0302.HK税前获利可能均将减少近六分之一。大新和永亨都未回复要求置评的电话。

巴克莱银行业分析师SharnieWong表示，港资银行资产质量面临的最大两个风险因素是：中国经济大幅放缓及美国利率上升。第一个因素可能降低借款人的偿债能力；第二个因素则将增加银行融资成本，从而压缩利润率。

虽然中国官方公布的不良贷款率为1.0%，但银行业人士估计实际数字介于5-10%。

Wong和其他分析师认为，随着全球利率上升，各银行的利率及不良贷款率也将上扬。全球利率上升，部分是因为美国和欧洲经济体质改善。

那将意味着港资银行必须拨备更多资金以防备债务风险，因此人们可以从他们的不良贷款率和坏账拨备数据来一窥中国信贷市场的状况。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/李爽/许娜；审校 侯向明/王翔琼/张涛)

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