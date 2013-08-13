《信报》：亢奋刺激效力减 安倍神话受考验

（8月13日社评）

日本二季度国内生产总值（GDP）同比增长2.6%，比市场预期低，内阁府更向下修订首季度数值，显示日本经济当前实际状况，与“安倍经济学”所激发加速复苏的乐观期望出现明显落差。增加下半年货币宽松的加码压力，也不排除安倍拖延提高消费税的时间。

从安倍高举消灭通缩的政策效果看，6月核心消费物价指数（CPI）年增0.4%。不过，从圆汇下跌的角度衡量，日圆贬值导致入口价格上升，企业无可避免把成本转嫁给消费者，可见物价攀升的基础，很大程度是由汇率因素所形成。

更值得注意的是，日本债务占GDP比率加速上升。截至今年6月底，日本债务余额已突破一千万亿日圆，突显提高消费税增加政府收入的迫切性。

如今安倍对明年4月是否落实提高消费税举棋不定。但日本就业市场迄今无明显好转，提高消费税势必抑制消费增长。日本朝野研究机构估计，若按计划把消费税率上调至8%，下一财年经济增长将放缓起码1%，因而倾向当GDP增速连续两季在4%以上，才适宜按计划行事。

不过，若安倍真的暂缓推行，恐怕很快引起投资者对政府惊人债务的风险担忧，一旦日本国债的孳息率不停小幅上扬，积累效果足以把安倍政府推向险境。

形势演变至今，“安倍神话”正面临巨大考验。不排除央行在下半年加大货币宽松的力度，但这样一来，“安倍经济学”失败对国内外的冲击，后果更为严重。如今二季度增速放缓，缺乏结构改革的及时支撑，“安倍经济学”的亢奋性刺激效力明显递减，也使政策失败风险有加速发酵之忧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。