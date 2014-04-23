《信报》：重振“亚太再平衡” 奥巴马志在TPP

(4月23日社评)

美国总统奥巴马今天晚上抵达东京，展开访问日韩马菲四国的东南亚之旅，为「亚太再平衡」战略吹响号角；预料奥巴马对日本这个重要盟友的取态，将是矛盾中力求平衡，以期安倍今后的举措，能够服膺于美国整体外交、军事和经济战略的最大利益，特别是有助于制衡中国，却不致越轨添乱。然而，桀骜不驯的安倍会否如白宫所愿，不但左右美国重返亚洲的成效，还将直接影响中美日三角关系的发展。

奥巴马此行的主题，正是重振「亚太再平衡」战略，一方面为了坚定盟友的信心，在外交和军事上稳住「围堵」中国的阵势；另一方面为了强化与亚洲国家的联系，抗衡中国在此地区日渐增强的影响力，并推进跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），达成经济再平衡。

奥巴马此行焦点之一，是如何纾缓日韩的紧张关系，其就安倍政府对待二战历史的态度，会是严词警示，还是轻轻带过，众所注目。

另一方面，奥巴马就钓鱼岛防务及日本集体自衞权问题如何说明，将是此行另一焦点。

不过，奥巴马访日的最大目的，还是力谋迫使日本在TPP问题上让步，以整合美国在亚洲经贸的领导地位。

由于日本在农业和医药等领域的关税问题上拒绝让步，又不允开放汽车、保险等产业，TPP协定谈判目前陷于僵局，奥巴马这次与安倍会谈，其实是在日本祈求的军事安全保证，与美国渴求的经济外交战略利益之间，寻求「再平衡」，最终TPP进展程度，将是衡量奥巴马这次旅程成败的主要标准。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。