《信报》：环球经济险峻 央行掀减息潮

（12月8日）

在欧债危机和全球经济形势恶化之下,上周环球六大央行联手压低美元互换掉期利率水平,向市场注入流动性.澳洲央行前天宣布将隔夜拆借利率下调25个基点至4厘25,是连续两个月减息.今天欧洲央行议息,市场预期欧洲央行会再度压低利率.照目前形势看,通过货币宽松环境来抵御经济衰退威胁,这股减息潮如今席卷全球,从发达国家到新兴经济体,各国争相逃避经济下滑风险.不知事有凑巧还是别有内情,上周三傍晚,中国人民银行宣布下调存款准备金率0.5个百分点;接着包括美国联储局的全球六大央行宣布联手降低美元互换掉期利率50个基点,并且同意建立临时双边货币互换安排,向金融市场注入流动性;同日,巴西也宣布今年第三度降息,可谓揭开了全球降息周期序幕.

对新兴经济体来说,欧债危机和欧美经济疲弱,已不断通过金融市场、贸易和市场信心传导令经济增长显着下滑.中国外贸出口增速持续弱化,人行下调存准金率,防范经济急速下滑风险,已显得有政策的迫切性,预料人行货币局部宽松政策范围需要逐步扩大.英国央行货币委员会成员Adam Posen日前出席美国外交关系协会举办的会议上指出,目前欧债危机和欧美经济陷入衰退边缘,扭转形势的关键是,避免犯上世纪30年代通货紧缩的错误.然而,欧洲央行在欧洲经济衰退阴影下,不排除继澳洲央行之後也再度减息.

今天英国和欧洲央行议息.由於英国央行在10月份扩大了购债规模,市场预料央行将维持基准利率於0.5厘低水平暂时不变.然而,欧洲央行在欧洲经济衰退阴影下,不排除继澳洲央行之後也再度减息.可以说,在普遍预期明年经济增长进一步放缓的恶劣趋势下,上周全球六大央行放松市场流动性,到澳洲再度减息,各国央行都以货币量化手段化解难题.如今这股显态的减息潮,与之相对应的,必然是一股隐态的货币宽松暗流.人为把借贷利率压低於自然利率水平之下,始终会构成通胀激烈反弹的後患.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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