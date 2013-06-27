《信报》：央行维稳放水 去杠杆政策未变

（6月27日社评）

“钱荒”冲击，人行应变发出“维稳”信号。不过，央行致力引导已过度膨胀的信贷流向实体经济，加上外汇占款持续减少，因此，“钱荒”压力虽告纾缓，但流动性整体偏紧格局料仍持续。

细看央行对“钱荒”的解读，强调当前流动性总量并不短缺，只因贷款增长较快等多种因素叠加影响，以致货币市场利率飙升。截至6月21日，金融机构备付金有1万5千亿元，市场实际并不缺钱。

然而，央行打破惯例，在补缴准备金的时点不再“开水喉”，反映央行藉此修正银行“表外业务”过度膨胀的意图。

事实上，金融危机后，信贷总额占GDP比率迄今已升抵近200%水平，但经济增速反而持续下滑，个中既有改变发展模式的结构性因素，也有周期性调整成分，央行流动性的收缩与放大，手段必须更为灵活。

如今“钱荒”短期冲击缓和，但政府加快结构性改革无疑有政策的迫切性。因此，央行的方向不会改变。

换言之，今回央行出手解围，但基于继续需要抑制信贷增长，这种情况下，估计银行同业拆借利率难大幅下降，因此，今年下半年，流动性恐仍会处于偏紧状态。

显然，今次“钱荒”，央行向银行释出不要指望央行打救的信息；同时表明今后银行信贷投放，应更多注入实体经济。不过，中国资金使用效率持续下降、信贷膨胀走到极限等种种带有潜在危机的纰漏不及早纠正，经济难以转型。

如今货币市场秩序可望逐步恢复，但基于流动性偏紧格局不易改变，令经济增速有进一步下滑之虞，信心明显仍未足，股市走势基础显得脆弱易变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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