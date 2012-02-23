香港《文汇报》：否认历史罪行 损害中日友好

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
（2月23日社评）
受日本名古屋市长否认南京大屠杀事件影响,南京市宣布暂停与名古屋的官方交往.昨日,中国外交部发言人洪磊也表示,中方已向日方提出严正交涉,对於南京市作出暂停与名古屋市交往的决定表示理解和支持.侵华日军对中国人民犯下过不可饶恕的滔天罪行,南京大屠杀更是罪孽深重,中国人民永世不忘.名古屋市与南京市结为友好城市,名古屋市长河村隆之作为侵华日军的後人,本应替父辈当年犯下的深重罪孽忏悔,向南京人民进行真诚道歉,藉以促进两市乃至两国的友谊.但河村隆之竟然反其道而行之,在接待南京市访问团的场合公然否认南京大屠杀的历史罪行,之後河村还表示不会收回有关言论,毫无内疚羞耻之心,严重伤害了中国人民的感情.南京市政府暂停与名古屋市的官方交往,以示对维护历史、维护真相的态度.
今年是中日邦交正常化40周年,推动中日战略互惠关系健康稳定发展是两国的共同目标,这更需要日本方面真正做到以史为鉴,正确认识和对待日.近年,日本右翼势力的错误历史观蚕食正确历史观的趋势日益明显,不论对侵华历史还是对慰安妇等战争罪行都采取否认或掩盖的态度,有违史实的历史教科书使用范围更是不断扩大,日本社会特别是新一代对历史的是非曲直更趋模糊,令人十分忧虑.试问,日本不敢正视历史,不敢勇於认错,如何能取得曾受其伤害国家的原谅,又怎能成为真正意义上的大国,赢得世人的尊重?
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。