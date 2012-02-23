香港《文汇报》：否认历史罪行 损害中日友好

受日本名古屋市长否认南京大屠杀事件影响,南京市宣布暂停与名古屋的官方交往.昨日,中国外交部发言人洪磊也表示,中方已向日方提出严正交涉,对於南京市作出暂停与名古屋市交往的决定表示理解和支持.侵华日军对中国人民犯下过不可饶恕的滔天罪行,南京大屠杀更是罪孽深重,中国人民永世不忘.名古屋市与南京市结为友好城市,名古屋市长河村隆之作为侵华日军的後人,本应替父辈当年犯下的深重罪孽忏悔,向南京人民进行真诚道歉,藉以促进两市乃至两国的友谊.但河村隆之竟然反其道而行之,在接待南京市访问团的场合公然否认南京大屠杀的历史罪行,之後河村还表示不会收回有关言论,毫无内疚羞耻之心,严重伤害了中国人民的感情.南京市政府暂停与名古屋市的官方交往,以示对维护历史、维护真相的态度.