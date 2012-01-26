《经济日报》：龙年看好金融电力股

1月26日

龙年看好金融电力股/ 余少文

今天是龙年首个交易日,国企指数自推出以来在农历年假後首日升跌参半,惟只要首日上升则全年颇大机会走高,故国指今日表现关键.而龙年则看好银行、保险和电力股.

过去12个年头的国企指数,农历年後首个交易日的表现跟全年走势关系密切,因为当中2000年、2004年、2008年和2011年农历年後首日复市下跌,全年便下挫.只有2001年蛇年首日下跌而全年仍录得升幅.相反,如首日上升则全年上扬,升得最少的一年是2002年马年也有9.9%.

今次将统计日期推前至国指出台,17年以来,只有1998年虎年首个交易日上升而全年下跌,即1995年至去年共有9个首日录得上升,全年上升则有8年,故国指今日只要上升,则全年有89%机会走高.至於17年来有8个农历年首日下跌,全年上升只有三个年头,上升率只有38%.数据可反映国指今日走势关键,只要收市报升,则龙年不会是末日.

尽管各方都认为龙年是变幻一年,但过去一直指出,A股衰了两年,今年颇大机会结束跌势而重拾升浪,故A股好则中资股好.内银股仍然是看好行业之一,只是早前指出内银股业务今年要整固,看好程度较略不及保险和电力股.

看好上述三个行业原因,主要是政策扶持关系,因中国近期对内银股有放松之意,上周已指出银监会推迟实施银行监管新标准日期,并可能下调商业银行对中小型企业贷款的风险权重,可望缓和银行的资本压力.加上央行应该放松银行放贷力度,市场普遍估计银行业今年新增贷款可超过8万亿元人民币,只要银行保持稳定存款增长,以及防止净息差下跌,则今年业绩继续增长并不困难.

预期中国内地A股今年可以转强,有助内银股中间业务增长,同时亦对保险股是喜讯,因为中国内地股市过去两年不振,是保险股业绩下滑的主因.

惟相信保险股股价持续下跌,应该已反映业绩欠佳、股东减持等不利因素.只要中国内地股市好转,有助提升保险股的投资回报,股价今年表现应该可以更胜仍有集资压力的内银股.至於电力股,近年饱受电煤价格高企压力,去年业绩如无意外应倒退,但中国去年底上调全国电价,并限制合同及现货等电煤价格升幅,确实可以减轻电企成本压力及改善盈利状况.

加上中国在房地产市场的强硬态度,相信煤炭企业未必敢阳奉阴违,故在煤价稳定下,电力股今年有望恢复增长,是不容忽视的黑马,尤其过去四个月走势已跑赢大市.若然内银、保险和电力股可在龙年领涨,龙头工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、中国人寿(2628.HK)、华能国际(0902.HK)等在龙年不妨优先留意.(010)