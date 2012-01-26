《经济日报》：龙年看好金融电力股

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
1月26日
龙年看好金融电力股/ 余少文
今天是龙年首个交易日,国企指数自推出以来在农历年假後首日升跌参半,惟只要首日上升则全年颇大机会走高,故国指今日表现关键.而龙年则看好银行、保险和电力股.
过去12个年头的国企指数,农历年後首个交易日的表现跟全年走势关系密切,因为当中2000年、2004年、2008年和2011年农历年後首日复市下跌,全年便下挫.只有2001年蛇年首日下跌而全年仍录得升幅.相反,如首日上升则全年上扬,升得最少的一年是2002年马年也有9.9%.
今次将统计日期推前至国指出台,17年以来,只有1998年虎年首个交易日上升而全年下跌,即1995年至去年共有9个首日录得上升,全年上升则有8年,故国指今日只要上升,则全年有89%机会走高.至於17年来有8个农历年首日下跌,全年上升只有三个年头,上升率只有38%.数据可反映国指今日走势关键,只要收市报升,则龙年不会是末日.
尽管各方都认为龙年是变幻一年,但过去一直指出,A股衰了两年,今年颇大机会结束跌势而重拾升浪,故A股好则中资股好.内银股仍然是看好行业之一,只是早前指出内银股业务今年要整固,看好程度较略不及保险和电力股.
看好上述三个行业原因,主要是政策扶持关系,因中国近期对内银股有放松之意,上周已指出银监会推迟实施银行监管新标准日期,并可能下调商业银行对中小型企业贷款的风险权重,可望缓和银行的资本压力.加上央行应该放松银行放贷力度,市场普遍估计银行业今年新增贷款可超过8万亿元人民币,只要银行保持稳定存款增长,以及防止净息差下跌,则今年业绩继续增长并不困难.
预期中国内地A股今年可以转强,有助内银股中间业务增长,同时亦对保险股是喜讯,因为中国内地股市过去两年不振,是保险股业绩下滑的主因.
惟相信保险股股价持续下跌,应该已反映业绩欠佳、股东减持等不利因素.只要中国内地股市好转,有助提升保险股的投资回报,股价今年表现应该可以更胜仍有集资压力的内银股.至於电力股,近年饱受电煤价格高企压力,去年业绩如无意外应倒退,但中国去年底上调全国电价,并限制合同及现货等电煤价格升幅,确实可以减轻电企成本压力及改善盈利状况.
加上中国在房地产市场的强硬态度,相信煤炭企业未必敢阳奉阴违,故在煤价稳定下,电力股今年有望恢复增长,是不容忽视的黑马,尤其过去四个月走势已跑赢大市.若然内银、保险和电力股可在龙年领涨,龙头工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、中国人寿(2628.HK)、华能国际(0902.HK)等在龙年不妨优先留意.(010)
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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