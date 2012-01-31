香港《经济日报》：A股开门红落空 淘金更要稳

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（1月31日社评）
A股开门红落空,淘金更要稳/ 林瑞芬
A股筑底反弹为何艰难.龙年是传统好运年,A股都未能以红盘高收,迷信点认为,也对散户有一定警示,今年A股纵有反弹,途中也有不少阻滞,投资策略当以"稳"字当头,炒作勿疯狂!A股长期低迷状况暂未能获实质改善,一来外围经济不明朗,二来受困自身资本市场制度的缺失,新股制度及分红制度需要改革,三来经济面临转型状况,经济增速台阶下调,千千个结要逐一解开.节前炒涨股急回吐示警.且看节前股价急炒涨的水泥、内房股等,昨明显见高位减磅,回吐压力特大.水泥股平均回吐3%或以上,如安徽海螺(0914.HK)跌4.3%,山水水泥(0691.HK)跌3.8%.内房股中,有些二三线的回吐较急,如碧桂园(2007.HK)跌11.3%,雅居乐(3383.HK)跌7.4%,大型的华润置地(1109.HK)及中国海外(0688.HK)则跌约3%.
看港股走势本月虽改善,亦难得一见资金有换马炒作、基金有追货压力之兆,但不表示前景已全面乐观,在全球经济未明朗下,龙年内面对升市往往要保持清醒,”稳”字当头,盈利预见度低及不稳定者不宜过分进取,高息财政稳健者则优先考虑.且见上周推介的佐丹奴(0709.HK)之前升势逊中资股,但胜在平稳升,昨更逆市涨3.6%,基本上已升抵短期目标6.25港元,不贪心都可以执几毫子.对神华(1088.HK)表现却稍失望,因火电煤回挫所累,昨收33.6港元,跌3.6%.集团於昨公布去年度煤炭销售量按年增长32.4%,至3.873亿吨,高於全年销量目标.短线宜观察1个月低位32.6港元会否被质破,稳守尚可视为健康回吐.分析盈喜报告须做对比.陆续有国企发布盈喜或盈警报告,读者当小心细阅,如中联重科(1157.HK)发盈喜,按中国会计准则,去年度预计归属母公司净利润为72.32亿人民币至81.65亿元人民币.惟与之前公布去年度首3季纯利增幅是90.69%,至59.62亿元人民币,显见升幅收窄.
目前欧债问题仍反覆,葡萄牙债息创新高,但意大利最新拍卖10年及5年公债的借贷成本却减轻.另据最新公布,欧元区今月经济景气指数升至93.4,略逊市场预估.市场目前正待希腊公布债务重组协定,如谈判方能传出决定性的利好消息,欧元能进一步反弹,利好股市;相反,若谈判方只谈出阶段性、临时性的成果,会阻止欧元反弹势头,从而拖累股市.
沪建金融中心,股市长线看升/ 余少文
A股新年首个交易日收黑,拖累国企指数未能三连升,但中央明确力争上海2015年成为国际金融中心及全球人民币中心,A股可以看俏及有能力翻一番,金融股是十二五期间之选.国指和红指已升至牛熊分界线,沽压将会增加,即使人行下调存准率,可刺激A股走高,也不代表中资股可以继续反弹,因为国指过去一个月已升超过10%多,出现技术性调查并不出奇.由於中国资金压力仍然大,相信人行短期最终会下调存准率,可以刺激A股以及中资股继续反弹,故短期出现调整也是一件好事.当然,资料显示,上证由2000年至2011年止的十二个年头,有5个农历年首日下跌,当中4个农历年全年下跌,故上证昨日下跌,根据统计即今个龙年有80%机会下跌,当然不愿意见到,因为一直预期A股今年可以走出谷底.
中国股市要靠政策扶持.不过,中国股市表现一直跟中央政策脱不了关系,除非中央今年继续以静制动,否则一旦如市场预期般放宽银根,如下调存准率或减息,都有助A股今年开展颇大的反弹之路.虽然人行未出手,但国家发展和改革委员会先出手,昨日推出"十二五时期上海国际金融中心建设规划",加快推进上海国际金融中心建设,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.若然上海在2015年成为全球人民币中心和国际金融中心,则香港在中国将会被边缘化,这是不能否认的事,届时国际板已推出,2015年规划目标又包括金融市场交易总额达1,000万亿元人民币、上海保险市场保费收入翻至少一番至1,400亿元人民币、提升上海股市的指数和商品期货在国际影响力等.
上证到2015年料可翻番.上证虽然10年没有增长,但到2015年,只要上海可以成为国际金融中心、全球人民币中心,指数翻一番应该没有问题,甚至乎超越2007年高位6,124点也并非没有可能,故上海国际金融中心概念股份,如工商银行(1398.HK)、建设银行(3328.HK)、中国人寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)、中国移动(0941.HK)、A50中国(2823.HK)、标智沪深300(2827.HK)、中信证券(6030.HK)等都值得留意.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。