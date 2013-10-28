《信报》：中国钱荒不虞再爆 货币收紧空间有限

(10月28日社评)

人民银行自10月17日起至上周，连续三次暂停逆回购操作，引发投资者担忧央行收紧货币政策，但银根紧绌应属短期现象。不过在通胀压力加强下，今次央行三停逆回购操作，展示了货币政策由之前「中性偏松」转向「中性偏紧」。

过去两个多月，央行一直以逆回购操作向市场注入流动性。直至前周四，央行停止逆回购操作，但到上周，央行继续纹风不动，持续两周资金净回笼，总额高逾千亿人民币，市场露出惶恐情绪。

今回市场反应明显过敏。事缘于9月中旬，美国联储局维持每月购买资产计划规模不变，跨境资本重新流入中国，引起央行加强警惕。9月新增贷款也现猛增之势，使央行需要在「盘活存量，用好增量」的基础上，实行「中性偏紧」操作。

如今美国退市步伐虽放慢下来，但退出时机却难以确定。另一方面，资金流入中国的规模和速度也无法控制，央行十分被动。加上在广义货币M2余额如今已膨胀至逾107万亿，央行的货币政策在四季度更倾向「宁紧勿松」。

短期来看，银根紧绌相信10月后才可望逐步改善。9月贷款增长相对快速，全国主要城市楼价加速回升，通胀压力亦告加强，央行调整信贷扩张步伐，加上财税缴付等因素的叠加效应，资金面绷紧但恶化风险应不大。

外汇占款和贸易顺差预料在四季度仍会增加，但外汇占款增量不确定带来的政策被动性，料进一步支持央行期内实行货币「中性偏紧」的方针。然而，在中国经济增长迄今仍靠投资拉动的制约下，央行的货币政策即使收紧，相信空间也有限。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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