香港《经济日报》：兔年翘尾 皆大欢喜

兔年翘尾,皆大欢喜/ 林瑞芬

谈及中国内地经济与股市方向,今年与去年可能略有不同,去年全年计经济增速仍达9.2%算强,但股市向下走.惟今年,大众已估计至少今年第1季,经济向下走,但股市具向上走的可能.这主要一来是股市往往具走先经济之先的惯性走势,二来,正如摩根大通中国区全球市场主席李晶表示,预期今年第1季度GDP同比增长将进一步放缓至7.6%,但GDP增长减慢将为中国政府提供把注意力转向促进增长的更多空间.

中国政府的应对政策将主要依靠以下几大支柱:包括采取"审慎"货币政策的调整.收入增长和税务调整对内需构成支持.加大对中小企的支持.有针对性地推动中国政府投资,以及支持家庭消费.

事实上,国际市场有一派唱空中国经济崩溃论,尤其疑虑内房硬着陆及地方债如同欧、美债.国家统计局局长马建堂昨於发布会上似在回应,认为地方债及房地产都不会对中国今年经济平稳运行构成大挑战,非未来经济运行最大风险.因据审计部门数据显示,中国地方政府债务10.7万亿元人民币中,半数以上於2008年前形成,相当多债务之後形成了优良资产、有较稳定现金流,地方政府财政收入增速亦较高,而中国政府国债加地方债务余额占GDP比重约43%,而公认的警戒线是60%.

房地产市场方面,他表示,中国的房地产调控取得明显成效,2011年房地产投资、销售面积和金额增幅按年有较大的回落,但它仍是正增长.对A股弱势於深陷债务危机的西方国家,其实市场已有结论是关乎制度上的缺失,正步修正,唱空中国经济论不是最大关键.

总结中、港两地股市自1月开始略为走强,内银股是主要动力,其强势在於政策已发挥护盘功效.仍看好A股延伸反弹浪,再留意的话,将可能是股价较落後但敏感的保险股或券商股,如国寿(2628.HK)、平保(2318.HK)及中信证券(6030.HK),强调风险会较内银股为高,始终保险及券商去年度业绩较差,现在跟升都是炒预期改善,也可能会有闪失,内银盈利相对稳.对经济敏感度高的水泥、铜、铝及铁股昨日升势强劲,升幅动辄9%或10%,在炒预期中国谷投资保经济增长,具值博率但也存在风险.(012)

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内地今年GDP或可保八/ 余少文

中国去年第四季经济增长一如预期继续放缓,尽管面对全球需求萎缩,但今年经济增长或者可以"保八",要看中国能否成功推动内需来带动经济增长,以及人民银行是否加快放水以刺激股市以及经济.中国内地股市结束四连跌,昨日急升超过4%,刺激国企指数升472点或4.5%,收10,962点,是今年最大单日升幅,成交额236亿港元,是一个多月以来最多的1日.

88%主板H股随大市上升,水泥、黄金、航运股表现最好,升幅多超过9%.红筹指数则升104点或2.8%,收3,857点,成交额升至53亿港元.昨日已指出,国指周一并没有受欧洲多个国家被下调主权评级而急挫,沽空额也降至一个多个星以来最少,反映沽压未有预期般大,估不到昨日便急反弹.而昨日沽空额升至一个多月最多的29亿港元,占国指成交比重12.4%,当中建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、工商银行(1398.HK)、中国平安(2318.HK)、中国石化(0386.HK)、中国石油(0857.HK)、安徽海螺(0914.HK)等沽空额增加至超过1亿港元,尤其建行沽空额高达7.88亿港元,占成交额29%,小心这些股份短期会有压力.

由於A股和国指都升至阻力水平,昨日收报2,460点的沪深300指数,阻力位为50天线,而国指阻力位则在11,000点,不排除要作整固後才能继续挑战较高水平.若然成功突破,沪深指可挑战2,600点,国指则上试11,500点.当然,中国内地去年第四季GDP高於市场预期8.7%而达到8.9%,全年GDP回落至9.2%符合预期,加上12月工业增加值、社会零售销售等数字也高过预期,令人憧憬中国内地经济软着陆.

但一直没有怀疑中国内地经济会出现硬着陆,因为作为领导人意志为主导的经济都出现硬着陆,中国内地经济会非常糟糕.展望今年经济,国家统计局局长马建堂认为,今年影响中国经济增长的风险因素不少,保持经济平稳增长难度较大,中国经济如果保持8.5%-9%之间,CPI又适度回落,会是理想的宏观调控格局.尽管中国内地今年GDP"保八"应该不成问题,一直认为,流动性不足会限制中国内地经济增长以及内需动力,尤其股市如未能继续被提振信心,居民财富未能增值,中国希望透过内需来推动经济的如意算盘难以打响,故今年经济应是先低後高格局.

只是农历年将至,中国内地一周、两周和一个月银行同业拆息已急升至半年高位,尽管人行进行逆回购,但这只是农历年前的例行工作,昨日逆回购只有1,690亿元人民币,如明日未能扩大逆回购规模,担心拆息会再飙升,会对大市带来回吐压力.(010)