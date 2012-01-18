香港《经济日报》:经济软着陆宏调谋定後动

1月18日

中国第四季经济增长达8.9%,胜市场预期,扫除外界对中央防经济滑坡而急松银根的揣测,经济增长稳健令中央有更大政策空间,可续处理结构调整、遏楼价等问题,并迎战外围经济风险尤其欧债危机恶化的冲击.内需补出口挫,显经济韧性强.

中国股市昨固急飙,带动港股恒指大升逾600点外,国际股市亦闻声弹升,此因中国经济软着陆对环球亦是好消息,在一片经济哀鸿中,中国可望为国际经济加温.当然,最欣慰的还是中央.中国国务院总理温家宝本月初曾坦言,中国面对经济下行压力和物价高位并存,外需减少、企业综合成本上升并存两大风险.此令宏观调控左右为难,力度拿捏难度高,第四季经济数据可令中央略舒口气.

一方面是经济增长虽回落,但此属中央主动调控促成,且增长仍较十二五规划制定的7%目标高;另一方面,去年12月通胀进一步回落至4.1%,通胀已受控,春节因素虽将令通胀稍升,但春节後应可回落至4%以下,全年通胀压力可望持续缓减,中央顾虑的第一个并存的压力正降.况且,虽然中国出口受外围经济冲击,去年对经济增长贡献为负5.4%,但投资与消费增长强劲,其中全年固定资产投资升近24%,零售额升逾17%,显示中国经济增长韧力强,硬着陆风险不高.

此十分重要,因这让中央有更大空间处理内部各种经济问题,包括结构调整、遏抑高楼价、控制中长期物价升压等方方面面,整体经济状况对调控措施的负面影响有较大的承受力.更重要的是,外围环境恶化,尤其欧债危机风险持续上升下,中国今年出口增长势遭进一步挫伤;中国经济底子较厚、能抵御较大冲击,中央便较有空间与能力应对欧债的狂风恶浪.政策空间更大,迎战欧债冲击.国际投资者近期不断唱淡中国经济,甚至指势将硬着陆,引起外界猜测中央春节前会减存款准备金率,惟经济数据向好,且人行近日在公开市场接连采取措施,纾缓春节前後资金紧张,故除非外围形势突变,令中国经济下行压力增加,否则中央短期内未急於减存款准备金率、放宽货币政策.(A03)