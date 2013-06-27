香港《经济日报》：内地钱荒虽缓 经济阵痛将扩散

（6月27日社评）

内地钱荒终趋缓和，惟此仅是中央整顿金融的序幕，中央未来势着手纠正近年银行滥贷，并由此引发的楼市、地方债等泡沫。此牵一发动全身，亦是长久攻关战，更广泛的经济阵痛将难免。

内地隔夜拆息由上周高见13.44厘，昨回落至5.55厘，令金融市场气氛大大改善。惟此并不代表金融震荡告一段落，因中央藉自制钱荒危机，在与内银的博弈中取得上风后，势将进一步藉大举查帐、甚至调整金融高层人事，以整顿银行业积弊。

中央要拨乱反正，钱荒只是序幕。总理李克强昨指要压缩一般性投资，把钱用在刀刃上，此意味中央将大力盘活存量资金，将水源引导向实体经济，惟过去错误流向低效益领域的资金将被抽走，金融经济下一波阵痛，恐扩散至楼市与地方债。

如内地房企若被中央关水喉，自难如过去般肆无忌惮天价抢地，可能要竞相劈价出货保资金周转，此对资金需求极高的房地产业势造成极大冲击。地方诸侯过去亦轻易取得大量银行信贷，大举投资经济效益不彰的大白象项目，以谷政绩。中央收紧水源，势令产能过剩的行业面临资金紧绌；地方政府难借新还旧，亦恐拖地方经济后腿。

以中央财力与政治手腕，上述风险应在可承受范围内，惟中央仍有两问题须加防范。一是不要杀错良民，保障有正当资金需求的企业、尤其是中小企，合理地获得正规融资；二是利益集团势不会坐以待毙，很可能会藉经济阵痛倒逼中央松手。

内地钱荒虽获缓解，中央与内银的博弈却远未结束，惟中国经济要长远健康发展，此却是必要之痛。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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