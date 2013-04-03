香港《经济日报》：金正恩势成骑虎 小战火难免

（4月3日社评）

朝鲜半岛紧张局势不断升级，北韩昨宣布重啓宁边核反应堆，美国则派来反导弹战舰。北韩领袖金正恩大玩核讹诈，且看透美国无意真动武下，发动像轰炸延平岛般小规模军事行动风险不小；大战威胁虽微，惟股市势藉机调整。

北韩企硬，南韩及其背后最大玩家美国，态度亦坚决。惟外界多相信，美国与两韩都是摆姿势，擦枪走火风险有限。但事态恐非如此，大战风险无疑极低，但小规模冲突却甚有可能。金正恩力玩战争边缘游戏与核讹诈，发展核武既进一步退半步地前进，同时通过核讹诈，续迫国际社会向北韩输送经济利益。

当然，金正恩不愿真的大打，否则在强弱悬殊下，将一铺输清。何况他刚委任改革派总理朴凤柱重作冯妇，搞经济之心可见。至于美国，才刚从中东泥淖抽身，绝不愿对无自然资源的北韩开战，但摆强硬姿态却可藉机加强在亚洲的军事部署，有利围堵中国的大策略。

如此一来南韩当然又成输家，美国则名正言顺再加强区内军事部署、大做军火生意。至于中国亦可得益，因各方都需要一个有影响力的和事老，搭台阶让各方好下台，亦打造其在国际的负责任大国形象。

然而，如此区内局势将难免要经一轮折腾。亚洲区股市正欠利好消息而缺乏方向，可能会藉北韩军事妄动而调整，故小投资者要有心理准备，股市可能藉地缘政治而坐过山车。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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