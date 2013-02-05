《文汇报》：日图借申遗占钓岛 中国必强烈反击

（2月5日社评）

日本冲绳县石垣市要求日本政府,将钓鱼岛列入申请世界自然遗产名单,并希望能到钓鱼岛实地调查云云.事实上,日本欲将钓岛列入申请世遗名单,搞所谓登岛调查,不过是企图利用国际平台制造占岛事实.日本再三玩弄各种手段侵占钓鱼岛,必然激化本已陷入僵局的中日矛盾.中国决不会放弃自己的正当权益和核心利益,必会强烈反击,维护钓鱼岛的领土主权.

日本为侵占钓鱼岛,已到无所不用其极的地步.先通过“国有化”企图窃据钓鱼岛,如今又变出新花样,利用申报世遗的途径,欲将钓鱼岛争端向有利于日本的方向引导,向世界宣称日本窃据中国领土的合法性.日本政府此前曾4次向联合国教科文组织申报世界遗产,但都没有包括钓鱼岛在内.提出申遗建议的石垣市市长中山义隆不打自招地承认: “如果钓鱼岛被列入世界遗产名录,得到国际机关的认可的话,那么钓鱼岛是属于日本的领土这一事实就会变得更加明确.”这完全是不打自招.

中共中央总书记、中央军委主席习近平强调,任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易,不要指望我们会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果.中国有决心、有能力维护自己的领土主权,不管日方怎么巧立名目,玩弄花样侵占钓鱼岛,中国都绝不会答应.日本以申遗侵占钓岛,中国一定会向世界发出自己声音,据理力争让国际社会看清日本的丑恶用心.中国的底线清晰明白,欲将钓鱼岛划入日本版图的任何手段都是白费心机,侵占钓鱼岛也只能是痴心妄想.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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