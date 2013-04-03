香港《文汇报》：借监SARS经验 协力追踪病源

（4月3日）

继上海和安徽分别确诊3名病人感染H7N9禽流感病例后，江苏省卫生厅昨日通报，江苏省确诊另外4宗相同病例，令内地H7N9禽流感病例增至7宗。目前，全球对H7N9病毒所知甚少，对于其来源及传染途径也无定论，增加防疫难度。今年是SARS十周年，香港有着丰富的防疫经验和先进设备，也有和内地共同对抗SARS疫潮的交流传统，特区政府和专家可主动联系内地有关部门，共同追踪H7N9病源并确定病毒特性及传播途径，及早对症下药，有助防范疫症扩散。

内地确诊7宗H7N9禽流感病例分布在华东3个省份，引起各界关注。然而，目前人类医学上对H7N9病毒的了解仍然有限，H7N9的生物学特点、致病因、传播力，目前还没有依据可作更具体的分析判断，亦未能查出该新型病毒是来自猪还是禽鸟，增加防止新病毒蔓延人类的难度。此外，虽然病毒中未找到人类或猪只的流感基因，仍难确定能否人传人，但目前7宗确诊个案中有2宗死亡，死亡率高，加上病毒可能已在禽鸟间传播，一旦遇上病毒继续洗牌，人传人风险未能排除。

H7N9致病性强，危害性大，是进出口家禽及禽类产品的主要检疫对象，当局须加强抽查本地入口禽鸟和鸡鸭场所等养殖地方，加强联系农场和零售商贩，进一步部署禽流感动物疫病防控工作。由于病毒有变异能力，当局须提高市民预防禽流感的防疫意识，加强宣传，一旦发现可疑病例需及时上报，以便当局及时应对，切实保障公众健康。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。