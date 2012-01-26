《经济日报》：政经群龙无首 龙年投资宜守

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
1月26日
踏入壬辰龙年,但此龙非金龙而是水龙,龙在水中是否意味兴波作浪呢?真正问题是全球政经群龙无首,不论经济上如欧债危机,还是政治上今年是环球包括美国大选年,皆未见明确方向,乱象纷呈,政经风波恐真翻滚不休.
新年伊始,投资者最关心的,莫过於今年是投资大吉,抑或如去年般波涛折腾的一年.观乎今年环球形势,较去年更复杂、更多变数,尤其不论经济还是政治都出现群龙无首的乱局,令前景更不明朗.
经济方面,世界银行和国际货币基金组织都刚调低今年全球经济增长预测,并指出全球经济最大风险就是欧债危机.欧债危机确处於水深火热中,且其破坏力绝不止於欧洲,而是可祸延全球.惟欧债危机虽如此严峻,仍未见有能稳定大局的舵手.
德国无疑是欧洲龙头,且在国际评级机构标普剥夺法国三Ａ评级後,变得更具话事权.惟先不论德国只图推财政同盟此远水外,尚未有扑近火之策,而且更见其内部对如何为欧元区解困,未有共识,德国亦未能摆平欧元区成员国间的不同意见,能否如期就财政同盟在三月签协议,仍是未知之数.即使在催迫希腊与银行界就削债方案谋取共识,至今亦仍未成功.
欧债缺乏全心全力的舵手领航,令各界仍不能排除欧债翻船祸殃全球的风险.政治方面,今年是充满不确定的大选举年,虽然中国与俄罗斯的最高领导人选举结果应无悬念,但美国、法国等则属未知之数,这更可能引起政治与经济大浪.
美国总统奥巴马昨在国情咨文上便已为年底大选,吹起战斗号角,对内不惜被指推动阶级战争,向富人宣战.对外在核问题与经贸上,分别对伊朗和北京叫阵.若奥巴马选情不利,难保他借挑衅外敌为自己加分,令全球形势更添风险.全球政经大势如此,投资环境自然大风大浪,进取且爱冒险的投资者今年当然可图乱中取胜,博高风险高回报,惟一般小投资者则须审慎衡量本身承受风险能力与能耐,以守代攻的保守策略或许更适宜. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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