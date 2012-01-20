香港《经济日报》：欧债危机暂缓 欧衰退迫眼前

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
1月20日
法国、西班牙昨卖债续受捧,反映欧洲央行水浸市场缓欧债危机手法,暂取成效.但德国昨下调经济增长预测,世界银行前天更指欧洲已步入衰退,凸显欧洲顽疾深重,尤其衰退或令债务危机再爆,受累的不只是欧洲而是全球.
国际评级机构标普日前再开铡,斩低欧元区九国及欧洲金融稳定机制(EFSF)的信贷评级,但市场早已消化,欧猪国近日连番卖债顺利,法国、西班牙昨拍债结果亦胜於预期,法国10年期国债孳息率为3.1厘,低於上周水平.西班牙10年期国债孳息亦大幅下滑至约5.4厘.
欧央继去年底向欧洲银行贷出近5,000亿欧元的三年期长期资金後,仍不断在二手市场买入欧猪国债,令市场开始相信,欧央会用尽一切手段阻欧债爆煲.市场近日甚至传出欧央下月再推的次轮长期低息贷款金额,加倍至一万亿欧元,誓要令市场水浸至投资者恢复信心为止.
故欧洲银行虽将贷来的资金又存回欧央,市场却仍有信心买欧债,令其债息下降.惟欧债短期仍需面对两大关口,即希腊削债谈判与欧盟财政协议能否过关,更重要的是欧央放水行动只能治标不能治本,尤其恐经不起衰退考验.
继世界银行前日指出,欧洲已进入经济衰退期,并下调欧元区今年经济预测至负增长0.3%,欧洲经济龙头德国亦在三个月内两度调低其今年经济预测,最新预测只得0.7%,显见德国亦深知情况恶劣.欧洲衰退与债务问题是恶性循环、互相拖累,试想强如德国面对经济预测不断下调,政府在编制财政预算时,便不得不降低收入预测,并因应要减开支以控财赤,但这又会加重经济下沉压力,再令政府债务上升,还债能力下降.龙头德国如此,其余法国、意大利以及欧猪国自然更堪虞.若损及市场信心,随时可令欧债危机再恶化.
欧债危机无法真正解决、欧洲经济前景黯淡,无论是欧洲银行从国际班资回欧救驾,抑或不得已要减少进口,都将进一步打击环球经济.故此,欧洲近日卖债成绩见好,虽属喜讯,但不足以宽心,欧洲经济衰退的现实,各界不得不面对,如何冲击对欧债危机与环球经济,投资者对此绝不能掉以轻心.(A03)
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。