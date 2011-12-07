《信报》：降级警告加压 欧元存亡一线

香港《经济日报》：松绑华尔街 泡沫派对再开？
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
（12月7日）
在欧盟峰会商讨解决债务危机的"最後关头",评级机构标普把欧元区15国及欧洲金融稳定机制(EFSF)的信用评级列入负面观察名单,向欧盟领袖发出"通牒",令欧债危机的险情更为绷紧,若会议结果无法提振市场信心,今回的峰会便有可能成为欧元货币体系走向解体之路的新阶段起点.降低欧元区核心国家德法及欧洲金融稳定机制的评级,不仅使欧洲金融稳定机制融资成本高涨,整个欧元区国家的融资成本都被推高,令欧猪国家连债息也无法负担,难以举债,在国内财政紧缩、经济不前之下,只有加速国家破产收场.
在危急之秋,评级机构向欧盟领袖施压,雪上加霜,被指责有添乱之嫌,但也反映欧盟解决债务危机3年来的拖延手段,已抵市场忍耐的底线.从德国总理默克尔和法国总统萨尔科齐前天举行的峰会结果看,欧债危机能否逃过一劫,迄今仍充满高度风险,无法消除市场疑惧.照德法领导人达成的协议,主要包括加强欧元区成员国的财政纪律,两国基本同意对违反财政纪律,即赤字占GDP超过3%的国家设立自动制裁机制;将欧元区永久救助机制,即欧洲稳定机制(ESM)提早至明年启动,所采取的金融救助,毋须"全体通过"只须"绝对多数通过",从法律保证和行动效率来加强市场的信心.
欧元货币联盟能否得到喘定和重整机会,将视乎欧盟峰会结果所给予市场信心的程度;财政联盟的"远景"能否起信心效用,更考验欧元区成员对部分主权让步的决心.换言之,欧债危机的结局,一是把欧盟推向一个更紧密类似"邦联式"政体,有一个超主权的统一财政部,进一步凝聚;或欧洲半世纪一体化成果出现倒退,组织重新分裂.但无论如何,欧元区"货币统一,财政不统一"的结构性缺陷,已令欧元体系如今"存亡"系於一线.欧债危机只能通过长期化分阶段化解,今周是关键一刻.德法领导人周一峰会已努力作出妥协;周四欧洲央行议息,市场预期会降息刺激经济;周五欧盟峰会的结果能否挽回市场信心,使危机获得化解的时间和操作条件,将揭示欧元的前途命运.
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美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。