《信报》：欧美政经风险 全球新岁反思

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
1月26日
农历新岁伊始,万象更新.今年新一届世界经济论坛昨天也於瑞士召开,在全球经济与金融动荡形势下,论坛广受关注,年会以为“大转型:塑造新模式”为主题,突显了金融危机爆发、国家主权债务恶化、贫富悬殊加剧、茉莉花星火燎原等在政治、经济和社会领域的深层结构性纰漏,已引发全球反思.变革亦抵达临界点.
本月中旬,世界经济论坛首先公布了“2012年全球风险报告”,指出当前全球的发展焦点,已从环境风险转移到社会经济风险.在社经风险交织的大环境下,普华永道在论坛召开前夕,发表“2012年世界经济在不确定中增值”报告,展示全球CEO信心指数.报告反映,近半数全球企业家对未来12个月经济发展相对悲观,48%认为经济将下滑,34%认为可保持原状,仅15%对全球经济增长持乐观态度,调查结果与当前经济形势的表现吻合.
细看今年全球经济发展两大风险源头——美国经济复苏反覆与欧债危机再爆发.据昨天奥巴马发表的国情咨文,强调推动制造业复苏、加快清洁能源等行业发展、增加对基础设施的投资、激励创新,大打经济牌.
同时设法巩固目前在就业、消费和房地产出现好转迹象的脆弱基础.目前美国失业率处於8.5%水平,对奥巴马角逐连任而言,失败风险其实相当高.因为自二战後,能够在失业率处於7%之上而取得连任的机会率极微.因此,若奥巴马能够胜选,可谓异数.如今设法提高就业率,必然是奥巴马竞逐连任的战略核心.据近期的调查,相信QE3出台的经济学家人数愈来愈多,并估计或以不同形式出台的QE3,规模约在1万亿美元,目标当然是加快复苏步伐、改善失业率.
但美国华尔街引爆的金融危机,不仅因各国政府通过巨大财政支援,力挽金融市场於既倒,或藉此逃出经济衰退大难,引发凯恩斯主义复辟,新自由主义败走墨城.今届世界经济论坛更以“大转型:塑造新模式”为题,无疑是对资本主义和市场机制所谓的“完美结合”,不光进行深刻反思,也提出严厉拷问. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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