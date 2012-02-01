香港《经济日报》：欧盟舍近图远 希葡债危机深

（2月1日社评）

欧盟峰会昨虽达成两项成果,但根本未解欧债危机燃眉之急,市场更关注希腊债务谈判会否触礁,欧债前景地雷处处,当前更急需跨越,便有希腊,葡萄牙债息急升及欧银资金短绌三大关卡,难关一环扣一环.

欧盟领袖昨就欧洲稳定机制达成共识,提前於今年7月生效.除英国,捷克外,欧盟其余25国亦同意在3月签署财政联盟协议,但这对欧洲冲喜不大,市场当前最忧虑的,是希葡可能赖债.

希腊削债问题是眼前最迫切难关.希腊政府正就削债问题,与私人投资者对峙,希腊要求债务面值削减一半外,新债要延长至30年期,年息率是四厘,等於变相削债70%,遭投资者强烈反对.若谈判无共识,希腊将无法得到欧盟及国基会的1,300亿欧元次轮救助,3月时便无钱还债而破产.希债此波未平,葡萄牙债务波涛又起.三大国际评级机构在标普1月中带头下,将葡国评至垃圾级,令葡萄牙5年国债孳息,在两周内由14厘飙升至逾20厘.葡萄牙国债利率较去年初飙升逾10厘,此令该国利息负担暴涨,可能令占GDP百份之9的财赤,飙上20%.

葡萄牙债息愈高,市场便愈怀疑其还债能力,而债息再推高,结果只会令葡萄牙走上希腊削债一途.市场已猜测,葡萄牙或要削债40%,否则便要破产.但纵然希,葡成功削债,还会引来第三道难关,那就是手持大量希债,葡债的欧洲银行势受重创,欧银可能因此出现数百亿欧元亏损.欧洲银行业当前面临寒冬,资本紧绌问题极严重,须在今年6月前筹集1,150亿欧元,才能达到欧洲银行管理局要求的资本充足率,若再现数百亿欧元亏损,恐将引发市场恐慌及信贷紧缩危机,严重冲击环球金融市场.

外界目前只能期望,欧洲央行2月底再开金库,推出次轮三年期长期再融资操作,估计金额较上次倍增至10,000亿欧元,图水浸欧银解困.惟欧洲央行放水,只能拖不能解决危机,假若市场对欧猪国,欧银甚至欧盟逐渐失去信心,欧央行孤掌亦难阻崩溃.

欧盟峰会成果,无助纾缓欧债眼前困局,希债,葡债及欧银危机,如悬在市场的利剑,这才是投资者必须特别关注之事.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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